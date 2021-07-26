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Храмцов надел и показал бейсболку хоккейной «Красной машины» после победы на Олимпиаде

16:10
Максим Храмцов. Фото AFP
Максим Храмцов. Фото AFP
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Россиянин Максим Храмцов стал Олимпийским чемпионом по тхэквондо. В финале в весовой категории до 80 кг он победил Салеха Эль-Шарабати из Иордании.

После победы в финальном поединке 23-летний спортсмен надел бейсболку хоккейной «Красной машины».

Финальный поединок закончился со счетом 20:9 в пользу россиянина. Ранее сборная России никогда не выигрывала олимпийское золото в тхэквондо.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события


  • Serge 129

    Хоть и не из этой оперы, но чёрт возьми- достоин!

    26.07.2021