Храмцов надел и показал бейсболку хоккейной «Красной машины» после победы на Олимпиаде

Россиянин Максим Храмцов стал Олимпийским чемпионом по тхэквондо. В финале в весовой категории до 80 кг он победил Салеха Эль-Шарабати из Иордании.

После победы в финальном поединке 23-летний спортсмен надел бейсболку хоккейной «Красной машины».

Финальный поединок закончился со счетом 20:9 в пользу россиянина. Ранее сборная России никогда не выигрывала олимпийское золото в тхэквондо.