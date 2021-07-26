Храмцов надел и показал бейсболку хоккейной «Красной машины» после победы на Олимпиаде
16:10
Россиянин Максим Храмцов стал Олимпийским чемпионом по тхэквондо. В финале в весовой категории до 80 кг он победил Салеха Эль-Шарабати из Иордании.
После победы в финальном поединке 23-летний спортсмен надел бейсболку хоккейной «Красной машины».
Финальный поединок закончился со счетом 20:9 в пользу россиянина. Ранее сборная России никогда не выигрывала олимпийское золото в тхэквондо.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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