Олимпиада-2020, синхронное плавание: дуэты, произвольная программа. Где смотреть

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио состоятся соревнования в синхронном плавании — произвольную программу представят дуэты. Из российских спортсменов выступят Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Следить за произвольными программами можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на Первом канале.

На Олимпиаде в Японии в синхронном плавании будет разыграно два комплекта медалей: дуэты и групповые соревнования.

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