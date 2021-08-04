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Олимпиада-2020, синхронное плавание: дуэты, произвольная программа. Где смотреть

11:00
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото Reuters
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Фото Reuters
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио состоятся соревнования в синхронном плавании — произвольную программу представят дуэты. Из российских спортсменов выступят Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Следить за произвольными программами можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на Первом канале.

На Олимпиаде в Японии в синхронном плавании будет разыграно два комплекта медалей: дуэты и групповые соревнования.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: расписание и результаты, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021

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