Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

«Спортсмены были в курсе». Телевещатель ответил на критику Ефимовой по поводу ранних финалов в плавании

08:30

Исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос подчеркнул: все пловцы изначально знали о том, что финалы олимпийских соревнований будут проходить в утреннее время, и могли построить подготовку с учетом этого.

Ранее олимпийский призер и чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова раскритиковала организаторов Игр за проведение финалов утром. По ее мнению, это мешает показывать хорошие результаты и устанавливать мировые рекорды.

«Мы консультировались по этому вопросу с FINA (Международная федерация плавания — прим. ТАСС), такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы. Спортсмены в курсе и специально готовились к этому, — цитирует ТАСС Эксархос. — Что касается мировых рекордов, то мы посмотрим, как дело будет потом».

Руководитель OBS отметил важность сотрудничества мирового спорта с телевещателями.

«Это выгодно всем, включая спортсменов. И это касается множества олимпийских видов, так как есть возможность вовлечения нового поколения в такие виды, как плавание. Мы сотрудничаем с вещателями по созданию новых программ, обсуждаем в том числе сохранение полового равноправия», — отметил Эксархос.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11984249

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР
Предсмертные видео с основателем Ласкового мая из больницы
В России создадут два новых «самолета Судного дня»
Толпа подростков жестоко избила гулявшего с собакой бывшего пожарного
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
3
Офсайд