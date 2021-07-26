«Спортсмены были в курсе». Телевещатель ответил на критику Ефимовой по поводу ранних финалов в плавании

Исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос подчеркнул: все пловцы изначально знали о том, что финалы олимпийских соревнований будут проходить в утреннее время, и могли построить подготовку с учетом этого.

Ранее олимпийский призер и чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова раскритиковала организаторов Игр за проведение финалов утром. По ее мнению, это мешает показывать хорошие результаты и устанавливать мировые рекорды.

«Мы консультировались по этому вопросу с FINA (Международная федерация плавания — прим. ТАСС), такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы. Спортсмены в курсе и специально готовились к этому, — цитирует ТАСС Эксархос. — Что касается мировых рекордов, то мы посмотрим, как дело будет потом».

Руководитель OBS отметил важность сотрудничества мирового спорта с телевещателями.

«Это выгодно всем, включая спортсменов. И это касается множества олимпийских видов, так как есть возможность вовлечения нового поколения в такие виды, как плавание. Мы сотрудничаем с вещателями по созданию новых программ, обсуждаем в том числе сохранение полового равноправия», — отметил Эксархос.