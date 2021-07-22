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Пловчиха Ефимова обратилась к подписчикам с вопросом об Олимпиаде

15:01
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram. Спортсменка выложила фото из бассейна и задала вопрос подписчикам.

«Сколько Олимпийских колец на фото? Один день до начала», — написала девушка.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал фотографию Ефимовой: «Юля, ты — персик».

Ефимова попала в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Но она не смогла отобраться на дистанцию 200 м брассом, на которой является действующей чемпионкой мира, и в личных дисциплинах выступит только на стометровке.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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