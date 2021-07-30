Американская журналистка объяснила слова Мерфи о допинге после победы Рылова на Олимпиаде
Журналистка Лэйн Хиггинс прояснила ситуацию со словами американского пловца Райана Мерфи, которые он сказал после финального заплыва Олимпиады на дистанции 200 метров на спине.
Именно Хиггинс спросила вопрос о допинге. Ответ Мерфи был воспринят многими как обвинение в адрес соперников по заплыву, в частности россиянина Евгения Рылова, которому он проиграла золотую медаль Игр в Токио.
«Чтобы внести ясность: я не спрашивала Райана ни о каком конкретном пловце и ни о какой конкретно федерации. Он тоже не указал ни пловца, ни федерацию. Посыл был в том, что Международная федерация плавания в состоянии делать больше, чтобы спорт стал чище», — написала журналистка в Twitter.
При этом оригинальный ответ Мерфи звучал так:
«Я плыву в гонке, в которой, возможно, не все чисты. У меня 15 мыслей на этот счет. Однако 13 из них приведут меня к неприятностям. Вот такие дела. Не хочу, чтобы меня на этом подловили. Круглый год меня мучает вопрос о том, что я плыву в гонке, которая не является чистой. Вот так получается. Люди, которые знают больше об этой ситуации, сделали такое решение, какое они сделали. Это расстраивает меня, но мне приходится плавать вместе с этим. У меня нет возможности тренироваться на высоком уровне ради Олимпиады и одновременно пытаться донести, что люди, которые принимают решения, принимают неверные решения».
Позже Мерфи пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.
Рылов поставил точку в этом скандале, отметив, что произошло недопонимание, которое улажено в личной переписке.
To be clear, I did not ask Ryan about any swimmer or any federation in particular. Nor did he point a finger at anyone or any country. The message here is that FINA could do more to make the sport cleaner. https://t.co/H14nq0JHHX— Laine Higgins (@lainehiggins17) July 30, 2021
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