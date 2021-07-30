Американская журналистка заявила, что ее вопрос Мерфи о допинге у россиян был неверно сформулирован

Лэйн Хиггинс, журналистка The Wall Street Journal, прокомментировала слова американского пловца Райана Мерфи, который ранее заявил, что заплыв на 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио мог быть нечистым.

Ранее, 30 июля, в ответ на вопрос Хиггинс пловец Мерфи ответил следующим образом: «Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске (российских спортсменов) меня разочаровывает».

«Я спрашивала Райана о допинге в целом и не спрашивал конкретно ни о каком спортсмене или стране. Похоже, что мой вопрос был неверно сформулирован. Некоторые журналисты, писавшие об ответе Райана, не услышали мой вопрос и вместо этого предположили, что я задала острый вопрос о Евгении Рылове. Этого я не делала. Впоследствии репортеры неточно контекстуализировали ответ Райана», — сказала Хиггинс «СЭ».

По итогам заплыва в пятницу, 30 июля, на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) золото завоевал российский пловец Евгений Рылов.