Рылов сделал заявление о словах американца Мерфи после его победы на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Рылов поставил точку в скандале с участием американца Райна Мерфи, произошедшем после финального заплыва на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине.

По словам россиянина, произошло недопонимание, которое улажено в личной переписке.

«По поводу сегодняшних новостей и высказывания Райана Мерфи. Мы с ним списались в Instagramи, все друг другу объяснили. Произошло недоразумение, — приводит заявление Рылова ОКР. — Его неправильно поняли. Его спросили в общем, что он думает по допингу в мире плавания.

Он сказал, что, скорее всего, не все чистые. Он имеет полное право так думать. Скорее всего, частично так и есть. Но интерпретировали его неправильно и направили только в сторону нашего заплыва — финальной 200-метровки.

Он написал мне личное сообщение. Попросил прощения за такое недопонимание на пресс-конференции. В ответ я выставил пост со своим мнением. Все хорошо, никаких проблем нет, не переживайте".

Напомним, Мерфи после соревнований сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.

Позже он пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.