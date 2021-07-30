Путин похвалил пловца Рылова за второе золото на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с золотой медалью на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио.

«Вы достойно представили нашу страну на Играх XXXII Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю вас с победой. И, конечно, огромный, неоценимый вклад в это яркое достижение внесли ваши тренеры и наставники, все, кто помогает вам добиваться успеха. Желаю вам всего самого доброго», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте президента.

Сегодня, 30 июля Рылов выиграл золото на дистанции 200 м на спине с олимпийским рекордом. Эта золотая медаль стала для россиянина второй на Играх в Токио — до этого он победил на дистанции 100 метров на спине.