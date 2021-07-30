Американец Мерфи: «Я не подозреваю Рылова в допинге, он проделал на Олимпиаде отличную работу»

Американский пловец Райан Мерфи, завоевавший серебряную медаль Олимпиады-2020 на 200 метрах на спине, в которой победил Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга.

«Здесь нет никаких обвинений, я не подозреваю Евгения, он проделал отличную работу. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более транспарентной. Люди должны знать больше об этой ситуации. При этом я верю, что в плавании есть допинг», — приводит слова Мерфи ТАСС.

Рылов показал результат 1:53.27 и установил новый олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал Райан Мерфи (1.54,15), бронза — у британца Люка Гринбенка (1.54,72).

24-летний россиянин на Олимпиаде-2020 завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине, а также серебро в составе российской команды в заплыве 4x200 м вольным стилем.