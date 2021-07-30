Рылов ответил на слова Мерфи: «Я всегда был против допинга»
Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов отметил, что выступает против допинга и обвинений в свой адрес он не слышал.
Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мерфи, который заявил журналистам, что «заплыв не был чистым».
Позже он объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации.
«Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла», — отметил Рылов.
Рылов впервые с 1988 года завоевал золото на дистанции 200 м н/с среди российских пловцов. Последний раз в этом виде программы выигрывал Игорь Полянский на Олимпиаде в Сеуле.
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Apei
все такие прлиткорректные. сразу в рыло надо
30.07.2021
Сергей&Тани Сергей&Тани
Американская честь вся в этом ! Вечно стонут после поражений. Не хватает ума признать, что просто слабее в этот раз. Чести НОЛЬ!
30.07.2021
rrr ufa
У очередного пиндоса ментальные проблемы. Ладно, хоть проплыть успел...
30.07.2021
Н.М.Котлов
Мерфи рискует захлебнуться желчью или просто водой.
30.07.2021
Опять забаненный)))
Пиндос быстро переобулся)))
30.07.2021