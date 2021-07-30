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Рылов ответил на слова Мерфи: «Я всегда был против допинга»

08:18
Евгений Рылов. Фото AFP
Евгений Рылов. Фото AFP
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Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов отметил, что выступает против допинга и обвинений в свой адрес он не слышал.

Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мерфи, который заявил журналистам, что «заплыв не был чистым».

Позже он объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации.

«Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла», — отметил Рылов.

Рылов впервые с 1988 года завоевал золото на дистанции 200 м н/с среди российских пловцов. Последний раз в этом виде программы выигрывал Игорь Полянский на Олимпиаде в Сеуле.

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Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд


  • Apei

    все такие прлиткорректные. сразу в рыло надо

    30.07.2021

  • Сергей&Тани Сергей&Тани

    Американская честь вся в этом ! Вечно стонут после поражений. Не хватает ума признать, что просто слабее в этот раз. Чести НОЛЬ!

    30.07.2021

  • rrr ufa

    У очередного пиндоса ментальные проблемы. Ладно, хоть проплыть успел...

    30.07.2021

  • Н.М.Котлов

    Мерфи рискует захлебнуться желчью или просто водой.

    30.07.2021

  • Опять забаненный)))

    Пиндос быстро переобулся)))

    30.07.2021