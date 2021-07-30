Рылов ответил на слова Мерфи: «Я всегда был против допинга»

Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио пловец Евгений Рылов отметил, что выступает против допинга и обвинений в свой адрес он не слышал.

Вторым в заплыве на дистанции 200 метров на спине финишировал американец Райан Мерфи, который заявил журналистам, что «заплыв не был чистым».

Позже он объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации.

«Я всегда был против допинга. Многократно сдавал тесты. И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла», — отметил Рылов.

Рылов впервые с 1988 года завоевал золото на дистанции 200 м н/с среди российских пловцов. Последний раз в этом виде программы выигрывал Игорь Полянский на Олимпиаде в Сеуле.