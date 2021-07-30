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Коротышкин отреагировал на победу Рылова на Олимпиаде: «У нас давно не было такой классной команды»

06:50
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Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин прокомментировал победу Евгения Рылова на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров на спине.

«Рылов долго к этому шел! Женька не раз доказывал, что у него самый сильный результат в мире, он несколько раз возглавлял мировой рейтинг. Но физическая форма никак не попадала на основной старт.

Сейчас же мы видим два олимпийских золота, он вместе с Андреем Шишиным достиг таких результатов. Красавцы! А плавание в России было всегда, просто не было вот такой классной команды. У нас новое поколение пловцов. Они больше предрасположены к взаимодействию, больше знают и общаются. К любому члену сборной обратись, и ты получишь ответы, советы. В наше время спортсмены были более закрытыми. Сейчас же все в открытом доступе", — сказал Коротышкин «СЭ».

24-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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