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20-летняя австралийка Титмус завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио

04:52
Ариана Титмус. Фото Reuters
Ариана Титмус. Фото Reuters
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Австралийская пловчиха Ариана Титмус выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио.

20-летняя спортсменка победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем, установив олимпийский рекорд (1.53,50). Первую золотую медаль на Играх в Японии Титмус завоевала на дистанции 400 метров вольным стилем.

Серебро на дистанции 200 метров вольным стилем — у Шивен Хоги из Гонконга, бронзу взяла Пенни Олексяк из Канады.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

200 м в/с

Финал

1. Ариана Титмус (Австралия) — 1.53,50 ОР

2. Шивен Хоги (Гонконг) — 1.53,92

3. Пенни Олексяк (Канада) — 1.54,70

4. Ян Цзюньсюань (Китай) — 1.55,01

5. Кэйти Ледеки (США) — 1.55,21

6. Барбора Семанова (Чехия) — 1.55,45

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Иван Торопцев все материалы автора

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