20-летняя австралийка Титмус завоевала второе золото на Олимпиаде в Токио
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Австралийская пловчиха Ариана Титмус выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио.
20-летняя спортсменка победила в финале на дистанции 200 метров вольным стилем, установив олимпийский рекорд (1.53,50). Первую золотую медаль на Играх в Японии Титмус завоевала на дистанции 400 метров вольным стилем.
Серебро на дистанции 200 метров вольным стилем — у Шивен Хоги из Гонконга, бронзу взяла Пенни Олексяк из Канады.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
200 м в/с
Финал
1. Ариана Титмус (Австралия) — 1.53,50 ОР
2. Шивен Хоги (Гонконг) — 1.53,92
3. Пенни Олексяк (Канада) — 1.54,70
4. Ян Цзюньсюань (Китай) — 1.55,01
5. Кэйти Ледеки (США) — 1.55,21
6. Барбора Семанова (Чехия) — 1.55,45
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