Колесников не обращает внимания на рекордное время в полуфинале Олимпиады

Российский повец Климент Колесников после полуфинального заплыва вольным стилем на Олимпийских играх отметил, что рекордное для Европы время не имеет значения. Он преодолел дистанцию за 47,11 секунды.

«Рекорд Европы — хорошо. Но прямо сейчас это не имеет никакого значения. Это только полуфинал. Напугал ли я Дрессела? Ха-ха. На Олимпийских играх невозможно никого напугать секундами в полуфинале. Это на юниорском уровне — да. Здесь — без шансов», — сказал Колесников.

Финальный заплыв состоится завтра, 29 июля. Начало — 5.37 по московскому времени.