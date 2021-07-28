Колесников не обращает внимания на рекордное время в полуфинале Олимпиады
04:58
Российский повец Климент Колесников после полуфинального заплыва вольным стилем на Олимпийских играх отметил, что рекордное для Европы время не имеет значения. Он преодолел дистанцию за 47,11 секунды.
«Рекорд Европы — хорошо. Но прямо сейчас это не имеет никакого значения. Это только полуфинал. Напугал ли я Дрессела? Ха-ха. На Олимпийских играх невозможно никого напугать секундами в полуфинале. Это на юниорском уровне — да. Здесь — без шансов», — сказал Колесников.
Финальный заплыв состоится завтра, 29 июля. Начало — 5.37 по московскому времени.
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