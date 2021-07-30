Чемпиона из Ирана обвинили в терроризме. Правозащитники призывают МОК лишить его золотой медали Игр-2020

Спортсмен сборной Ирана по пулевой стрельбе Джавад Форуги оказался членом организации КСИР, которую в США признана террористической.

Иранец Джавад Форуги на Олимпиаде в Токио добыл золото в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м, да еще и установил олимпийский рекорд (набрал 244,8 балла). До этого рекорд был у вьетнамца Хоанг Суан Виня (202,5 балла). Однако эта победа сопроводила очередной скандал на ОИ. Оказалось, что 41-летний Форуги имеет членство в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), которую власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают террористической организацией.

#JavadForoughi, Iran's first gold at @Tokyo2020 in men's 10m air pistol, is member of Revolutionary Guards. He was sent to Syria along with #IRGC forces for 2 years. IRGC killing protesters and assassinating outside Iran.

This is an affront to the Olympic ideals.

#???_??? pic.twitter.com/G4WwAaKJbC — Masih Alinejad ?? (@AlinejadMasih) July 24, 2021

Корейский стрелок не понимает, как террорист может получить золотую медаль

Одними из первых недовольство высказали в правозащитной организации United for Navid. Ее создали после казни иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в организации протестов против иранского руководства. Правозащитники потребовала лишить Форуги золота за его членство в КСИР. Вот их заявление:

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форуги катастрофой не только для иранского спорта, но и для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форуги является действующим членом террористической организации. Присуждение ему золотой олимпийской медали — это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК.

Наша организация направила письмо МОК в начале этого года, в котором предупредила о возможном присутствии военных и даже политиков, выступающих в качестве спортивных представителей Ирана. Официальные лица МОК так и не предприняли никаких действий. United for Navid призывает МОК немедленно провести расследование и приостановить выдачу медалей до его завершения", — говорится в послании на официальном сайте организации.

И завоеванным золотом иранца возмутились не только они. Также факт вручения золотой медали иранцу не понравился стрелку из Кореи Чину Джон О. Он тоже был участником Олимпиады. «Как террорист может занять первое место на Олимпийских играх? Это самая абсурдная и нелепая вещь», — сказал он.

#JavadForoughi is the one to be envy of. A nurse that has been in battle fields to help the wounded in the war on Syria, wins Olympics gold medal, makes people of Iran happy and its enemies furious. He is a one man army. Salute ??? pic.twitter.com/UnZqJF5Xxu — Ahmad Noroozi (@ANoroozee) July 24, 2021

В МОК не видят проблем в золоте иранца

Другая иранско-американская правозащитница Лоудан Базарган написала в Twitter следующее: «Корпус стражей исламской революции Ирана является эквивалентом СС или «Политического солдата» нацистской партии Гитлера. Я была арестована членами КСИР в июне 1985 года, когда мне было 16 лет, и я провела две недели в их тюрьмах перед переводом в тюрьму в Эвине. Почему @Olympics позволяет члену КСИР участвовать в соревнованиях?»

#Iran's Revolutionary Guard Corp is the equivalent of SS or «political soldiers» of the Nazi Party of Hitler. I was arrested in June 1985 by IRGC members when I was 16 & spent 2 weeks in their jails before transfer to Evin prison. Why @Olympics allows a member of IRGC to compete? https://t.co/iovv6nG89L — Lawdan Bazargan (@LawdanBazargan) July 24, 2021

В МОК кратко прокомментировали недовольство публики, ответив на запрос издания Bild, что квалифицированные спортсмены, которые придерживаются международных правил, могут участвовать в соревнованиях, если они выбраны их странами. По их словам, есть много спортсменов, которые являются военнослужащими, и это не является препятствием для участия в Играх.

Форуги служил в сирийских зонах боевых действий

Как бы кто ни относился к организации КСИР, нельзя не признать, что у стража Джавада Форуги и без нее интересная история. В интервью перед началом Олимпиады в Токио он рассказывал, что впервые попробовал стрельбу из пистолета в зале, расположенном под зданием больницы (он работает медбратом).

В начале мая Форуги также рассказал телеканалу Salamat о службе в полевых госпиталях в сирийских зонах боевых действий, в том числе в Пальмире. До Олимпиады Форуги даже успел заразиться COVID-19.

«Я медбрат и работаю в больнице, в частности, это было во время пандемии COVID-19. В прошлом году мой тест на COVID-19 был положительным. После выздоровления я снова начал подготовку к Олимпиаде», — вспоминал он.

Фуруги на данный момент единственный иранский спортсмен, у которого есть медаль на Олимпиаде в Токио.