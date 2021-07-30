Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Чемпиона из Ирана обвинили в терроризме. Правозащитники призывают МОК лишить его золотой медали Игр-2020

Данил Алешин
Данил Алешин
Корреспондент
Сегодня, 22:00
Джавад Форуги. Фото AFP
Джавад Форуги. Фото AFP
Теги:
Спортсмен сборной Ирана по пулевой стрельбе Джавад Форуги оказался членом организации КСИР, которую в США признана террористической.

Иранец Джавад Форуги на Олимпиаде в Токио добыл золото в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м, да еще и установил олимпийский рекорд (набрал 244,8 балла). До этого рекорд был у вьетнамца Хоанг Суан Виня (202,5 балла). Однако эта победа сопроводила очередной скандал на ОИ. Оказалось, что 41-летний Форуги имеет членство в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), которую власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают террористической организацией.

Виталина Бацарашкина завоевала второе золото Олимпийских игр в&nbsp;Токио.Девушка с колдовским амулетом. Бацарашкина снова с золотом Олимпиады!

Корейский стрелок не понимает, как террорист может получить золотую медаль

Одними из первых недовольство высказали в правозащитной организации United for Navid. Ее создали после казни иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в организации протестов против иранского руководства. Правозащитники потребовала лишить Форуги золота за его членство в КСИР. Вот их заявление:

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форуги катастрофой не только для иранского спорта, но и для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форуги является действующим членом террористической организации. Присуждение ему золотой олимпийской медали — это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК.

Наша организация направила письмо МОК в начале этого года, в котором предупредила о возможном присутствии военных и даже политиков, выступающих в качестве спортивных представителей Ирана. Официальные лица МОК так и не предприняли никаких действий. United for Navid призывает МОК немедленно провести расследование и приостановить выдачу медалей до его завершения", — говорится в послании на официальном сайте организации.

И завоеванным золотом иранца возмутились не только они. Также факт вручения золотой медали иранцу не понравился стрелку из Кореи Чину Джон О. Он тоже был участником Олимпиады. «Как террорист может занять первое место на Олимпийских играх? Это самая абсурдная и нелепая вещь», — сказал он.

Олимпийские игры-2020 в&nbsp;Токио.Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио

В МОК не видят проблем в золоте иранца

Другая иранско-американская правозащитница Лоудан Базарган написала в Twitter следующее: «Корпус стражей исламской революции Ирана является эквивалентом СС или «Политического солдата» нацистской партии Гитлера. Я была арестована членами КСИР в июне 1985 года, когда мне было 16 лет, и я провела две недели в их тюрьмах перед переводом в тюрьму в Эвине. Почему @Olympics позволяет члену КСИР участвовать в соревнованиях?»

В МОК кратко прокомментировали недовольство публики, ответив на запрос издания Bild, что квалифицированные спортсмены, которые придерживаются международных правил, могут участвовать в соревнованиях, если они выбраны их странами. По их словам, есть много спортсменов, которые являются военнослужащими, и это не является препятствием для участия в Играх.

Артем Черноусов.«Глубоко уважаю Петра Ильича Чайковского! Неплохая замена». Стрелок Черноусов — об отсутствии гимна России на Олимпиаде

Форуги служил в сирийских зонах боевых действий

Как бы кто ни относился к организации КСИР, нельзя не признать, что у стража Джавада Форуги и без нее интересная история. В интервью перед началом Олимпиады в Токио он рассказывал, что впервые попробовал стрельбу из пистолета в зале, расположенном под зданием больницы (он работает медбратом).

В начале мая Форуги также рассказал телеканалу Salamat о службе в полевых госпиталях в сирийских зонах боевых действий, в том числе в Пальмире. До Олимпиады Форуги даже успел заразиться COVID-19.

«Я медбрат и работаю в больнице, в частности, это было во время пандемии COVID-19. В прошлом году мой тест на COVID-19 был положительным. После выздоровления я снова начал подготовку к Олимпиаде», — вспоминал он.

Фуруги на данный момент единственный иранский спортсмен, у которого есть медаль на Олимпиаде в Токио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Читайте также

Чемпиона из Ирана обвинили в терроризме. Правозащитники призывают МОК лишить его золотой медали Игр-2020
Подруга рассказала о последнем смс самарской школьницы перед гибелью
Последние данные о состоянии Веры Алентовой на 6 июля
Убийство дочери дипломата в Пакистане вызвало протесты в США и Канаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд