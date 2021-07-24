Анастасия Галашина, которая принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио — серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, рассказала о своем сегодняшнем дне.

— Это первая Олимпиада, первая медаль нашей команды. Как и когда начался ваш сегодняшний день? Вы около 100 раз сегодня поднимали винтовку...

— Проснулась в 4 утра примерно. Спала нормально, но чуть беспокойно. Не вот прямо не выспалась, но для меня это нормально — рабочая атмосфера. Может, даже и хорошо, переключает мозги. В 7 начала подготовку, дальше — квалификация. Все пролетело как один миг. Просто работала, делала свое дело — и получилось вот так.