Анастасия Галашина: «Просто работала, делала свое дело — и получилось вот так»
13:16
Анастасия Галашина, которая принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио — серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, рассказала о своем сегодняшнем дне.
— Это первая Олимпиада, первая медаль нашей команды. Как и когда начался ваш сегодняшний день? Вы около 100 раз сегодня поднимали винтовку...
— Проснулась в 4 утра примерно. Спала нормально, но чуть беспокойно. Не вот прямо не выспалась, но для меня это нормально — рабочая атмосфера. Может, даже и хорошо, переключает мозги. В 7 начала подготовку, дальше — квалификация. Все пролетело как один миг. Просто работала, делала свое дело — и получилось вот так.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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