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Иран завоевал первое золото на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета

10:16
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Иранец Джавад Форуджи стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров.

Форуджи набрал 244,8 очка. Второе место занял серб Дамир Микеч (237,9), третьим стал китаец Пан Вэй (217,6). Россияне не смогли пробиться в финал турнира. Артем Черноусов занял 11-е место по итогам квалификации, Вадим Мухаметянов стал 23-м.

Золото Форуджи стало первым для Ирана на Олимпиаде в Токио.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. Джавад Форуджи (Иран) — 244.8

2. Дамир Микеч (Сербия) — 237.9

3. Пан Вэй (Китай) — 217.6

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Иван Торопцев все материалы автора

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