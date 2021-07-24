Иран завоевал первое золото на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета

Иранец Джавад Форуджи стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров.

Форуджи набрал 244,8 очка. Второе место занял серб Дамир Микеч (237,9), третьим стал китаец Пан Вэй (217,6). Россияне не смогли пробиться в финал турнира. Артем Черноусов занял 11-е место по итогам квалификации, Вадим Мухаметянов стал 23-м.

Золото Форуджи стало первым для Ирана на Олимпиаде в Токио.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Пневматический пистолет, 10 м

Финал

1. Джавад Форуджи (Иран) — 244.8

2. Дамир Микеч (Сербия) — 237.9

3. Пан Вэй (Китай) — 217.6