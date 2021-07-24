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Россияне не смогли попасть в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио

08:37
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Российские спортсмены не смогли пройти в финал в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Артем Черноусов занял 11-е место по итогам квалификации, а Вадим Мухаметянов стал 23-м.

Финал турнира по пневматической стрельбе пройдет сегодня, 24 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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