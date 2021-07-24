Россияне не смогли попасть в финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио
08:37
Российские спортсмены не смогли пройти в финал в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров на Олимпиаде в Токио.
Артем Черноусов занял 11-е место по итогам квалификации, а Вадим Мухаметянов стал 23-м.
Финал турнира по пневматической стрельбе пройдет сегодня, 24 июля.
Читайте также
«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина
У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
3
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю