Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG

Скандал поставит точку в 27-летней карьере Натальи Кузьминой в международных технических комитетах.

Наталья Кузьмина, руководившая работой судей на Олимпиаде в Токио, не будет переизбираться на пост руководителя технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации (FIG) на конгрессе в турецкой Анталье с 5 по 7 ноября. Наша страна, выдвинувшая 68-летнюю россиянку на эту должность, официально отозвала заявку, поданную еще в мае. Возможно, Кузьмину могли бы выдвинуть национальные федерации Израиля или Болгарии, победившие на Играх-2020. Но сроки выдвижения давно прошли, так что у техкома впервые за восемь лет будет новый руководитель — им на безальтернативной основе должна стать египтянка Ноха Абу Шабана.

Демонстрировала миру свою нейтральность

Отзыв кандидатуры Кузьминой стал реакцией России на участие этого специалиста в скандале с судейством на ОИ-2020. В нашей стране считают, что оценки российских девушек были несправедливо занижены ради «принципа универсальности» (расширения географии чемпионок). Именно глава техкома FIG отклоняла в Токио многочисленные протесты на результаты Дины Авериной и российской команды групповичек, которые подавал наш тренерский штаб. После Олимпиады структура, возглавляемая Кузьминой, отказалась предоставлять видеоанализ оценок призеров Игр и опубликовала заявление, в котором признала работу судей «честной и непредвзятой». При этом техком жаловался на попытки вывести судей из равновесия с помощью «сообщений, содержащих ненависть и угрозы».

Такое игнорирование интересов собственной страны вызвало недоумение у российских болельщиков и специалистов. Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что Кузьмина изо всех сил демонстрировала миру свою нейтральность ради возможности переизбраться на пост главы техкома, который она занимает с 2013 года. В качестве одного из доказательств предвзятости арбитров приводится затянувшая пауза с выставлением оценок за последний вид личного многоборья, во время которой судьи могли произвести подсчеты и скорректировать баллы с тем, чтобы обеспечить победу израильтянки Линой Аршрам.

— В Токио были проблемы с судейской бригадой, — заявил Винер-Усманова в интервью «СЭ». — Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, все равно были отобраны на Олимпиаду. Там было много каких-то таких моментов. Наталья Кузьмина должна была отреагировать. Сказать — нет, господа судьи, так не может быть, и мы не имеем права столько ждать. Видимо, она побоялась, что она русская, и, если поможет России, то это негативно отразится на выборах... Кроме этого, если бы Россия выиграла две золотые медали (в художественной гимнастике), то мы бы оказались впереди Великобритании (в медальном зачете всех Игр-2020).

Возникает вопрос, что это такой за ставленник?

Скандальное поведение Кузьминой обсуждалась даже на президентском совете по спорту. «Возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас, если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», — сказал Владимир Путин, обращаясь к Винер-Усмановой, раскритиковавшей судейство в Токио и заявившей о том, что Игры стали политизированными. После этого вопрос с отзывом российской заявки на пост главы техкома был решен окончательно, хотя многие до последнего не верили, что юридически это возможно.

— Россия отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики, — цитирует Винер-Усманову РБК. — Кузьмина уже 26 лет не работает в России, живет в Японии. Она должна для России тоже сделать что-то хорошее. Нам нужно готовить новые кадры, которые будут работать в новом составе — пусть она попробует подготовить молодых девушек.

— Мы послали письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы, и Кузьминой там нет, Россия сняла ее кандидатуру, — уточнила Винер-Усманова в разговоре с «РИА-Новости». — Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали заявку, еще до Игр, а она (Кузьмина. — Прим. «СЭ») потом на Олимпиаде сотворила такую гадость. И сейчас мы сняли ее кандидатуру, потому что без нее лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала.

— Технический комитет во главе с Кузьминой Натальей Ивановной допустил несправедливость по отношению к российской гимнастке, — говорила Винер-Усманова о сути претензий к главе техкома. — Было допущено огромное количество нарушений, причем по регламенту: время выставления оценок, время разбора блоков и так далее. К сожалению, наш представитель ничего не хотела и не смогла сделать с этим. Испугалась. Тут нет политизации, есть только правила соревнований.

С недопониманием стоит разбираться вдали от посторонних глаз

За плечами у Кузьминой — огромный путь в художественной гимнастике. Она была последним главным тренером сборной СССР, занимая этот пост с 1985 по 1992 годы. Среди ее бывших подопечных — такие звезды как Марина Лобач, Александра Тимошенко, Марина Белоглазова, Оксана Скалдина и трагически погибшая Оксана Костина. Наталья Ивановна — мастер спорта, заслуженный тренер СССР, кандидат педагогических наук, кавалер ордена Почета. В 1992-м после Олимпиады в Барселоне она уехала работать в Японию, и живет там по сей день. Но уже в 1994-м Кузьмина начала карьеру судьи-функционера, став членом представителем России в техкоме Европейского гимнастического союза.

В 2013-м заслуженный тренер СССР возглавила техком FIG после скандальной отставки предыдущего руководителя этой структуры Марии Шишковской. Представительница Польши конфликтовала с прежним руководством федерации из-за новых правил и экзаменов для судей. Среди отстраненных в результате этого конфликта была и Кузьмина, однако затем ей удалось добиться восстановления через суд. Тогда Наталью Ивановну активно поддерживали в России — ведь она была вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Однако после избрания и двукратного переизбрания на пост главы техкома Кузьмина вела себя демонстративно независимо.

В частности, она выступала горячей сторонницей «принципа универсальности», который исповедует глава FIG Моринари Ватанабэ. Он сводится к тому, чтобы ради сохранения места художественной гимнастики в олимпийской программе надо существенно расширить географию победителей соревнований, замотивировав представителей разных стран. Правда, изначально речь шла о том, чтобы делать это за счет новых дисциплин — например, мужского разряда или смешанных пар с двумя предметами. Кроме того, Наталья Ивановна выступала противницей публичных скандалов. «ФИЖ — это та же семья, и в каждой семье порой возникает недопонимание, — говорила она. — Мне кажется, с этим недопониманием стоит разбираться на семейной кухне, вдали от посторонних глаз, а не выносить конфликт за порог».