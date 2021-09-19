Россия отозвала кандидатуру Кузьминой на должность главы технического комитета FIG

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) решила снять кандидатуру Натальи Кузьминой на выборы на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

«Россия отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики. Кузьмина уже 26 лет не работает в России, живет в Японии. Она должна для России тоже сделать что-то хорошее. Особенно — с новой программой. Нам нужно готовить новые кадры, которые будут работать в новом составе — пусть она попробует подготовить молодых девушек», — цитирует Винер-Усманову РБК.

На конгрессе FIG, который пройдет с 5 по 7 ноября в Анталье, состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.