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В Международной федерации гимнастики сообщили о непредвзятости судейства на Олимпиаде

13:41
Арина Аверина. Фото Reuters
Арина Аверина. Фото Reuters
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Технический комитет провел проверку всех компонентов оценки художественной гимнастики на Олимпийских играх 2020 года в Токио, по итогам которой нарушений не было выявлено.

«Следуя этому процессу, мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено никаких отклонений или нарушений.

Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получали много угроз и сообщений ненависти после олимпийских соревнований», — говорится на официальном сайте Gymnastics.sport.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Дополнительная информация:

https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3286

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Виктория Кравченко все материалы автора

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