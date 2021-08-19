Тарасова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление международной федерации гимнастики, которая признала результаты Олимпийских игр в Токио-2020 непредвзятыми.

«А как они могут назвать результаты предвзятыми? Они не смогут этого признать! Они же назначают судьей. Как они могут такое о себе сказать?», — сказала Тарасова «СЭ».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.