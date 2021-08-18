Линой Ашрам рассказала о том, как по-особенному готовилась к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам рассказала, как проходила ее подготовка к Играм в Токио.

«Вместе с тренером мы пошли к Стене плача перед полетом в Японию, — рассказывает Ашрам в интервью израильской газете «Исраэль а-Йом». — Я оставила там записку. Я зажигаю свечи в Шаббат (седьмой день в иудаизме) соблюдаю пост в Йом-кипур (самый важный праздник в иудаизме) и читаю Шему (отрывки из еврейской Библии. — Прим. «СЭ) перед каждым выходом на ковер», — сказала спортсменка в интервью Israelhayom.

Напомним, победа Ашрам на Олимпиаде-2020 в Токио в индивидуальном многоборье вызвала скандал. Она набрала 107,800 балла, но при этом в последнем упражнении уронила ленту. Россиянка Дина Аверина, не допустившая ошибок, завоевала серебро (107,650).

«Оставила записку в Стене плача и читала Шему перед выходом на ковер». Как Линой Ашрам готовилась к Олимпиаде