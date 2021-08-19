В Госдуме считают, что результаты художественной гимнастики на ОИ-2020 необходимо пересмотреть в суде

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал заявление Международной федерации художественной гимнастики о непредвзятости судейства на Олимпийских играх в Токио-2020.

«Пересмотреть результаты Олимпиады сейчас практически невозможно. Конечно, мы можем попытаться отстаивать интересы наших спортсменов в судебном порядке. Роль России в Международной федерации высока. Но такие заявления можно отстаивать только в суде. Другой вопрос — насколько готова наша федерация это делать. Прецедент нехороший. Выступление израильтянки было мощное, красивое, но Аверина была выше. Я не понимаю, за что снимали и добавляли баллы. Субъективность мнения судейства видна. Я очень надеюсь, что в решении судейства не было политики, но посмотрим на состав судей. Был ли сговор или нет — я не могу сказать. В таких видах спорта политика будет забирать свое, к сожалению. Может, Международной федерации гимнастики пора посмотреть на введение новых правил? Иначе мы всегда будем заложниками отношений между странами», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев также считает, что федерации необходимо нанять лучших юристов и экспертов для проведения экспертизы.

«Если можно отстаивать наши интересы в судебном порядке, то за этот шанс надо зацепиться. Наверняка, в нашей федерации есть серьезные юристы. Если есть хоть малейшая возможность, то необходимо нанять лучших адвокатов и независимых экспертов, чтобы провести экспертизу для суда», — добавил Свищев.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.