Овечкин высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на судейство в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 7 августа, в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

«Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно», — приводит слова Овечкина matchtv.ru.

Олимпиада в Японии проходила с 23 июля по 8 августа.