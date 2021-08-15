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Овечкин высказался о скандале в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

12:02
Дина Аверина. Фото AFP
Дина Аверина. Фото AFP
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на судейство в личном многоборье художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 7 августа, в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

«Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно», — приводит слова Овечкина matchtv.ru.

Олимпиада в Японии проходила с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/artistic-gymnastics/matchtvnews_NI1390190_Aleksandr_Ovechkin_Za_khudozhestvennuju_gimnastiku_na_Olimpiade_mne_bylo_obidno?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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