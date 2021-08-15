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Ашрам высказалась о реакции россиян на ее скандальную победу над Авериной на Олимпиаде в Токио

10:15
Линой Ашрам. Фото AFP
Линой Ашрам. Фото AFP
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Израильская гимнастка Линой Ашрам высказалась о реакции россиян на ее победу в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Я не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своей цели. Это моя победа, победа моего тренера и нашей команды. Кто угодно может говорить что угодно, но я счастлива, что мы добились победы. На чемпионате мира в 2018 году Дина уронила ленту, но все равно победила. Мы тогда не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада, то есть, самое справедливое судейство. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина. В России привыкли, что их гимнасты побеждают, а тут этого не случилось. Может, они думали, что победа уже у них в кармане», — приводит Israelhayom слова Ашрам.

Израильтянка отметила, что пыталась поговорить с Диной Авериной после финала, но ей не удалось этого сделать.

«После того, как закончились соревнования, я хотела подойти к Дине и поздравить ее с медалью, но она плакала и не могла говорить. С этого момента у нас не было возможности пообщаться. На всех соревнованиях мы приветствуем друг друга и желаем удачи», — добавила Ашрам.

Ашрам заняла первое место на Играх в Японии с результатом 107,800 балла, опередив россиянку Дину Аверину на 0,150 балла. После соревнований Аверина заявила о несправедливом судействе в финале.

Дополнительная информация:

https://www.israelhayom.co.il/magazine/shishabat/article/3974111

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Иван Торопцев все материалы автора

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