Израильская гимнастка Линой Ашрам рассказала о личной жизни во время Олимпиады в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам рассказала, как ее поддерживал бойфренд по имени Офек во время Олимпиады в Токио.

«Я говорила с ним из Токио каждое утро. Мы обсуждали соревнования, а он поддерживал меня, — приводит слова девушки Israelhayom. — Ночью перед финалом он сказал мне делать то, что я умею, и получать удовольствие, и чтобы никакие мысли не отвлекали меня. Он сказал, что верит в меня и что у меня все получится.

Он понимает и всегда меня поддерживает, он совершенно не против моих занятий спортом. Другому парню, возможно, не понравилось бы это. Все эти ограничения на еду, постоянные тренировки. Он не хочет ходить на вечеринки, и мы не будем тратить на них весь день.

Напомним, победа Ашрам на Олимпиаде-2020 в Токио в индивидуальном многоборье вызвала скандал. Она набрала 107,800 балла, но при этом в последнем упражнении уронила ленту. Россиянка Дина Аверина, не допустившая ошибок, завоевала серебро (107,650).