Винер-Усманова: «Хорошо отношусь к Ашрам, но она не олимпийская чемпионка»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала о своем отношении к израильтянке Линой Ашрам, которая выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Я назвала судейство позорным? Дело в том, что я очень здорово все просматривала, мне даже это делать не нужно. Я сразу все увидела. Мне было понятно все с самого начала. Эти соревнования отличались от того, что было на отборе на ступень. Если сегодня на ступени было 3 балла, то завтра стало 2. Они оценивались намного меньше, чем в предыдущий раз. Когда девочка из Израиля, которая очень хороша, я к ней хорошо отношусь, но она не олимпийская чемпионка... Вместо того чтобы поцеловать свой предмет после выполнения программы, она пошла к тренеру плакать. Все поняли, что она допустила ошибку, все это понимали, но судьи решали в то время, как бы лишить Дину Аверину золотой медали», — сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».

7 августа в финале личного многоборья соревнований по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Позднее Ашрам закрыла свой профиль в Instagram из-за негативных комментариев под ее постами.