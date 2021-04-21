Политические протесты на Олимпиаде в Токио будут запрещены. Так решил МОК

Спортсменам по-прежнему запрещено выражать политические взгляды во время выступлений и официальных церемоний Олимпийских игр.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), который прошел сегодня в онлайн-формате, принял принципиальное решение. Правило 50 Хартии, которое запрещает любые политические акции во время Олимпийских игр, остается в силе. И это — несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов и некоторых других стран, требовавших его полной отмены.

Олимпийский комитет США ранее разрешил спортсменам выражать свои взгляды по вопросам социальной и расовой справедливости в любой момент во время отборочных стартов. Например, атлеты могут носить любую символику, связанную с движением Black Lives Matter, вставать на одно колено или поднимать кулак в знак солидарности с меньшинствами.

Ожидалось, что МОК пойдет на поводу у американцев. Особенно на фоне очередной трагедии, когда от рук американского полицейского погибла 16-летняя темнокожая девочка. Но комиссия спортсменов во главе с пловчихой Кирсти Ковентри подготовила неожиданно взвешенный и осторожный доклад, все рекомендации из которого были приняты. И там есть четкий запрет на любые, даже самые миролюбивые политические демонстрации на олимпийских аренах.

Символика в Олимпийской деревне разрешена, на соревнованиях — нет

Комиссия спортсменов МОК в течение нескольких месяцев проводила опрос, чтобы отразить мнение на тему атлетов со всего мира. В нем приняли участие более трех с половиной тысяч человек, представители 41 олимпийского вида спорта. И результаты этого опроса получились весьма интересными.

Так, более 70 процентов спортсменов продолжают считать, что арены и официальные церемонии — это неподходящее место, чтобы выражать свою политическую позицию. То же самое относится и к пьедесталу. Ничего не связанного непосредственно со спортом там быть не должно. И комиссия спортсменов МОК это поддерживает.

Но есть и другие возможности поддержать различные меньшинства. Например, пресс-конференции или личные странички в соцсетях. И этим спортсмены теперь могут пользоваться без всяких ограничений, в том числе и во время Олимпийских игр. Также не возбраняется носить любую символику в пределах Олимпийской деревни.

То есть выйти на соревнования в условной бейсболке с символикой Black Lives Matter или с аналогичной татуировкой не получится. А вот носить ее в Олимпийской деревне и выкладывать фото в соцсети — запросто. То же самое с нашумевшими жестами вроде преклоненного колена. Можно преклонить колено для фото или в любом месте вне соревновательной арены, но вот во время церемонии награждения или на старте соревнований — нет.

Также Ковентри предложила сделать ребрендинг Олимпийской деревни, чтобы спортсменов окружали слоганы про равенство, мир и солидарность. А также придумать единый жест в знак поддержки угнетенных во время церемонии открытия Игр. Президент МОК Томас Бах обещал все исполнить.

Ковентри сама против протестов на соревнованиях

Судя по реакции на доклад Ковентри, западная пресса восприняла его как реакционный. Кирсти атаковали вопросами про то, что ничего, по сути, не изменилось и весь шум последних месяцев ни к чему не привел.

— Когда я сама стояла на пьедестале, мне бы точно не понравилось, если бы что-то отвлекало внимание от момента, — призналась Ковентри. — Награждение на Олимпийских играх — это сверхважный момент в жизни любого спортсмена. И никому не хочется, чтобы фокус внимания в этот момент съехал на что-то еще.

В принципе, доклад комиссии спортсменов действительно почти идеальный компромисс. Защитники Black Lives Matter и других меньшинств получат возможность выразить свою позицию. В конце концов, почти у любого участника Олимпийских игр тысячи подписчиков в социальных сетях, и все они будут ловить каждое слово на злобу дня. К тому же теперь можно высказываться и на пресс-конференциях после соревнований. Так что не исключено, что в Токио они станут куда интереснее, чем дежурные вопросы и ответы, как раньше.

Зато все остальные спортсмены, которых, как выяснилось, абсолютное большинство, будут спокойны, что во время их стартов никаких неожиданных акций не будет. И спорт останется спортом, а не площадкой для демонстраций.