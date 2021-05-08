Парад бойкотов перед Олимпиадой. Страны запрещают своим же спортсменам участвовать в Играх

Чем ближе к Олимпиаде, тем более массовыми становятся случаи снятия с квалификационных турниров.

Федерация лишила Олимпиады своих же спортсменов

В субботу портал Inside the Games сообщил о том, что сборная Канады по гимнастике (это сразу три олимпийских вида — спортивная, художественная и прыжки на батуте) не примет участия в панамериканском квалификационном турнире Токио-2020. Федерация решила так за спортсменов после «оценки рисков», заявил ее руководитель Ян Мосс. 6 мая прошло заседание спортивного арбитража по апелляции атлетов — и он оставил решение в силе. Таким образом, из-за риска заражения сама федерация, по сути, лишила своих же спортсменов мечты об участии на Олимпиаде. Очень спорное с моральной точки зрения решение.

Но таких решений становится все больше и больше.

Еще один бойкот случился на прошлой неделе — там к медицинским причинам добавились политические. Впервые с пекинской Олимпиады 2008 года в программу должен вернуться бейсбол — и в Токио он будет собирать настолько полные стадионы, насколько позволят правила. Но вот сами китайцы на азиатский олимпийский турнир ехать расхотели — сослались на пандемию, но наверняка не последнюю роль сыграло место проведения отбора: Тайвань. При этом Тайвань, который считает себя настоящим Китаем, много лет выступает на олимпиадах под именем Chinese Taipei и, как Россия сейчас, под флагом своего олимпийского комитета. И все равно китайцам что-то не нравится.

Фавориты тоже снимаются

Скандал разгорелся в прыжках в воду, где с Олимпиады снялись австралийцы, в том числе бронзовые призеры Рио-2016 Анабель Смит и Мэдисон Кини. Причем произошло это в том числе и потому, что FINA совместно с японским правительством перенесла отборочный Кубок мира на две недели вперед. За это время ситуация с коронавирусом в Японии только ужесточилась, и австралийская федерация не решилась отправлять спортсменов в город, где расширяется чрезвычайное положение. Сами спортсмены обвинили FINA в несправедливости, противоречии духу олимпизма, в том числе и в таких жестких формулировках:

«Олимпиада — это про справедливость, равенство и саморазвитие. Все это было выброшено в окно их решением, и это — в экстремальной ситуации, вызванной пандемией».

Сама FINA, по сообщениям ВВС, не очень довольна японцами, которые медленно выдавали визы спортсменам.

В это же время массово снимались с турнира World Athletics Relays в Польше главные его фавориты — США, Ямайка, Тринидад и Тобаго. Все они учли опыт чемпионата Европы там же месяц назад, после которого около 30 спортсменов были протестированы позитивно, — и предпочли остаться дома. Но если в их случае на олимпийскую квалификацию это не повлияет, то Канада, присоединившаяся к снятию, рискует остаться без Олимпиады на дистанции 4 х 100 метров. Канадцы во главе с Андре де Грассом — также действующие бронзовые призеры в это виде программы.

Северокорейцы решили закрыться насовсем

Бедствие с олимпийской квалификацией терпит Индия, в которой произошла самая серьезная вспышка пандемии за последний год. Ее дзюдоисты были вынуждены уехать из гостеприимного Бишкека после положительных тестов на коронавирус, а вчера то же самое произошло в Софии с борцом греко-римского стиля Навеном Кумаром. Кто-то скажет — невелика потеря, но в Рио из Индии приехали 117 представителей 15 видов спорта. Достаточно, чтобы распространить инфекцию по крайней мере среди бадминтонистов, лучников и травяных хоккеистов.

Еще одна страна в принципе не собирается на Олимпиаду: южнокорейские СМИ распространили информацию, что КНДР отказалась от поездки на Олимпиаду, а также от участия в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года, дабы сохранить здоровье своих преданных граждан. Правда, Международный олимпийский комитет официальных бумаг от северокорейцев пока не получал — но пишут об этом уже как о свершившемся факте. После этого источник японского издания Mainichi Shimbun в МОК говорил об опасениях эффекта домино.

Еще раньше, в феврале, Новая Зеландия снялась с квалификационного турнира по стритболу. ФИБА успела заменить ее Филиппинами.

Сами японцы пишут петиции

Параллельно с этим в Японии начали сбор подписей за отмену Игр. За два дня петиция набрала 200 тысяч подписей, сейчас их уже почти 300 тысяч. Инициатором кампании стал местный политический деятель Кэндзи Уцуномия. Такой вот добрый и симпатичный старичок все еще хочет помешать МОК. Впрочем, по меркам Японии в 74 жизнь только начинается.

Kenji Utsunomiya is a brilliant human-rights lawyer who saved people from Yakuza, Cult & Tepco. Now he'll save Tokyo! pic.twitter.com/ZKDLULQUYd — Verda-Verde (@verda_verde) February 5, 2014

По заявлениям авторов петиции, они хотят «спасти жизни», сэкономить деньги и пустить их на борьбу с пандемией в условиях нехватки медицинского персонала.

«Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания», — утверждается в тексте.

Правда, к подобным петициям стоит относиться осторожно — в июле прошлого года у Уцуномия был шанс выиграть губернаторские выборы в Токио, но он их вдрызг проиграл действующей руководительнице Юрико Коикэ с результатом 13,8% против 59,7%, и нет особых сомнений, что в Японии результаты выборов подсчитаны честно.

Тем не менее вице-президент МОК и глава координационной комиссии по проведению Игр в Токио Джон Коатес признал, что петиция и движение за отмену «вызывает озабоченность». Но связал это с низкими темпами вакцинации населения в Японии — пока там привились лишь 2% жителей. С ростом этих цифр ситуация будет улучшаться, уверен функционер. Пока ситуация в Японии скорее ухудшается, а японское правительство еще и усилило депрессию, не только ограничив работу общественных мест 8 часами вечера, но и запретив в нескольких префектурах, включая Токио, алкоголь и караоке в барах и ресторанах.

Кто знает — может, в этом и причина недовольства? Ведь у Коатеса на открытии Игр наверняка будет фуршет с шампанским, а от японцев просят потерпеть и затянуть маски потуже.