Нашей сборной запретили петь «Катюшу» в Токио. В чем дело и что теперь делать?

Международный спортивный арбитраж принял странное решение о трактовке антидопинговых санкций против российского спорта.

Британский сайт Inside the Games обнародовал информацию о том, что запрос России на использование вместо государственного гимна на Олимпиаде знаменитой песни «Катюша» отклонен Спортивным арбитражным судом в Лозанне. На сайте самого CAS этого вердикта пока нет, однако Inside the Games приводит некоторые формулировки из решения, так что, скорее всего, официальная публикация — это вопрос ближайшего времени. Что же следует из новой трактовки антидопинговых санкций? Является ли она оскорбительной для наших спортсменов? И какая музыка теперь будет сопровождать церемонии награждения россиян в Токио?

Напомню, что российские гимн и флаг попали под запрет на крупнейших соревнованиях (Олимпиады и чемпионата мира) до декабря 2022 года в рамках санкций по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В целом различные санкции за нарушения, связанные с допингом, действуют в отношении России уже более пяти лет. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане наша сборная уже была лишена гимна и флага (с обещанием, что это только на одни Игры). Тогда на церемониях награждения Алины Загитовой и хоккеистов исполнялся гимн МОК и поднимался белый флаг с олимпийскими кольцами.

С декабря 2020 года действуют новые санкции, и каждая международная федерация вправе трактовать запреты по-своему. Так Международный союз биатлонистов почему-то запретил российские цвета, сделав эмблему Союза биатлонистов России на форме наших спортсменов монохромной — по этому поводу еще предстоит отдельное заседание CAS. Международный союз конькобежцев решил на своих чемпионах вместо российского гимна исполнять фрагмент из концерта № 1 Петра Чайковского. Но в большинстве случаев используются флаг и гимн международной федерации.

В случае с Олимпиадой организатором соревнований является МОК, и эта организация сейчас вроде бы позволила нашим спортсменам выбрать для Токио альтернативу олимпийскому гимну Спироса Самараса. В январе по данному поводу собралась комиссия спортсменов ОКР, выбравшая известную советскую песню «Катюша», написанную в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским на музыку Матвея Блантера. «Это патриотическая и всем известная песня, ее знают в России и в мире, — объяснила тогда глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая. — Еще ее очень любят дети. И, кстати, болельщики часто исполняют именно «Катюшу» на трибунах, поддерживая наши команды».

Однако выбор спортсменов ОКР должен был утвердить CAS, который следит за правильностью соблюдения санкций. И судьям CAS идея с «Катюшей» не понравилась. Inside the Games пишет следующее: «Комиссия CAS считает, что санкции распространяются на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на эту страну, в том числе и на «Катюшу». Изначально в решении CAS о санкциях говорилось только о запрете на текущий и предыдущие гимны нашей страны (то есть на музыку Александрова, Патриотическую песнь Глинки и на «Боже, царя храни» Алексея Жуковского). Однако теперь выясняется, что «запрещенный список» намного шире. Как говорится, не ждали.

Если формулировка, которую проводит Inside the Games, подтвердится, то в качестве гимна нашей делегации в Токио нельзя использовать ни одного музыкального произведения, к которому приложил руку композитор из России или СССР, а также русский сочинитель, живший за границей (например, эмигрантское творчество Рахманинова — тоже не вариант, как и первый концерт Чайковского). Также не годятся иностранные песни, в которых упоминаются Россия, СССР или наши города. То есть Back in the USSR и даже безобидная Nathalie Жильбера Беко — тоже под баном. И, если честно, в такой ситуации олимпийский гимн становится чуть ли не единственным легальным вариантом. В чем смысл нам выбирать другое произведение, которое никак не связано и не ассоциируется с Россией?

По идее теперь комиссия спортсменов ОКР должна собраться еще раз и как-то отреагировать на вердикт CAS — либо подать апелляцию, либо предложить другой вариант. Апелляция в принципе возможна, поскольку решение о запрете «Катюши» действительно выглядит как издевательство. Так можно дойти и до запрета в Токио-2021 русских фамилий, потому что они тоже ассоциируются со страной, которая подверглась санкциям. С другой стороны, очевидно, что санкции изначально были придуманы для того, чтобы нас уязвить, и странно ожидать, что CAS теперь будет стремиться сделать для России что-то приятное. Суд и так попал под огонь критики из-за того, что сократил срок санкций с четырех до двух лет и в принципе не запретил выступление на ближайших Играх спортсменам из нашей страны.

Что же делать в этой ситуации? Во-первых, ругаться и искать заговор глупо — мы официально приняли санкции, отказавшись от обращения в трибунал Швейцарии. Во-вторых, апелляция на решение именно по «Катюше» — это дополнительная трата денег и сил с очень маленьким шансом на успех. Да, было заманчиво заменить музыку Александрова на не менее известную российскую песню, да еще связанную с победой в Великой отечественной (в тексте «Катюши» слово «Россия», кстати, не употребляется ни разу). Но вариант не прошел. Поэтому (это исключительно мое личное мнение) надо соглашаться на олимпийский гимн, пока нам не навязали что-нибудь менее приемлемое. Санкции рано или поздно закончатся (если МОК и ВАДА не придумают что-нибудь новенькое), и в нынешней ситуации остается только стиснуть зубы и ждать.