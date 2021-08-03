Олимпиада
Токио-2020
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020

У России — 50 медалей в Токио. Но где золото?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 00:20

Статья опубликована в газете под заголовком: «У России — 50 медалей в Токио. Но где золото?»

№ 8494, от 03.08.2021

Медали Олимпиады-2020 в наших руках. Фото Павел Волков / «Известия»
Медали Олимпиады-2020 в наших руках. Фото Павел Волков / «Известия»
Теги:
2 августа сборная ОКР достигла важного рубежа на Олимпиаде-2020, но побед пока явно не хватает.
Денис Аблязин.Аблязин и Шин набрали абсолютно одинаковую сумму, но золото Олимпиады отдали корейцу. Сумасшествие в гимнастике

Последние два дня на Играх сложились для наших спортсменов неоднозначно. С одной стороны — наград много, и россияне уже достигли минимальной планки, озвученной накануне Олимпиады главой ОКР Станиславом Позняковым. 50 медалей за десять дней — это просто отлично, ведь впереди еще очень много неразыгранных комплектов.

С другой стороны, мы пока находимся всего лишь на пятой строчке командного зачета (при амбициях занять третье место). Это происходит потому, что наметился дефицит первых мест. За последние два дня завоевано лишь одно золото, и подобное невезение тянет нас назад.

Денис Аблязин.

Есть ли у России шанс улучшить ситуацию в ближайшие шесть дней? Безусловно — только фатальное невезение способно помешать нам вскоре вернуться на четвертую строчку. Впереди соревнования по синхронному плаванию и художественной гимнастике, где от девушек ждем в сумме четыре золота. Борцовская программа вчера стартовала без триумфов россиян, но пять титулов на три дисциплины — тоже адекватная цель. А еще до плей-офф в игровых видах дошли четыре наши команды плюс еще два мужских дуэта в пляжном волейболе. Здесь тоже можно надеяться минимум на одну награду высшего достоинства.

Давид Белявский.Последний шанс для Нагорного и Белявского, волейболисты против Канады: чего ждать на Олимпиаде 3 августа

Также есть надежды на пару золотых медалей в боксе (там у нас уже два финалиста, и в потенциале к ним могут присоединиться еще два-три россиянина). В легкой атлетике, современном пятиборье и гребле на байдарках и каноэ мы не стопроцентные фавориты, но еще одно-два золота эти три вида спорта вполне могут принести.

В общем, минимум десять самых ценных наград до конца Олимпиады россияне взять еще должны. Догнать японцев в командном зачете очень тяжело даже с таким результатом, но теоретически атака на топ?3 не выглядит безнадежной.

Главное — не огорчаться из-за неудач и настраиваться на то, чтобы реализовать в Токио все свои шансы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
«Это не гражданская война»
Связанных женщин раздели и отстегали крапивой во дворе дома в Томске
Фото: почему Алана Мамаева предрекла бывшему мужу нищету
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
3
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события