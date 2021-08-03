2 августа сборная ОКР достигла важного рубежа на Олимпиаде-2020, но побед пока явно не хватает.

Последние два дня на Играх сложились для наших спортсменов неоднозначно. С одной стороны — наград много, и россияне уже достигли минимальной планки, озвученной накануне Олимпиады главой ОКР Станиславом Позняковым. 50 медалей за десять дней — это просто отлично, ведь впереди еще очень много неразыгранных комплектов.

С другой стороны, мы пока находимся всего лишь на пятой строчке командного зачета (при амбициях занять третье место). Это происходит потому, что наметился дефицит первых мест. За последние два дня завоевано лишь одно золото, и подобное невезение тянет нас назад.

Есть ли у России шанс улучшить ситуацию в ближайшие шесть дней? Безусловно — только фатальное невезение способно помешать нам вскоре вернуться на четвертую строчку. Впереди соревнования по синхронному плаванию и художественной гимнастике, где от девушек ждем в сумме четыре золота. Борцовская программа вчера стартовала без триумфов россиян, но пять титулов на три дисциплины — тоже адекватная цель. А еще до плей-офф в игровых видах дошли четыре наши команды плюс еще два мужских дуэта в пляжном волейболе. Здесь тоже можно надеяться минимум на одну награду высшего достоинства.

Также есть надежды на пару золотых медалей в боксе (там у нас уже два финалиста, и в потенциале к ним могут присоединиться еще два-три россиянина). В легкой атлетике, современном пятиборье и гребле на байдарках и каноэ мы не стопроцентные фавориты, но еще одно-два золота эти три вида спорта вполне могут принести.

В общем, минимум десять самых ценных наград до конца Олимпиады россияне взять еще должны. Догнать японцев в командном зачете очень тяжело даже с таким результатом, но теоретически атака на топ?3 не выглядит безнадежной.

Главное — не огорчаться из-за неудач и настраиваться на то, чтобы реализовать в Токио все свои шансы.