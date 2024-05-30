Биография Петра Чернышева: карьера русско-американского фигуриста и семья с Заворотнюк

История спортсмена, тренера и хореографа из Санкт-Петербурга.

Петр Андреевич Чернышев

Дата рождения: 6 февраля 1971 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 174 см

Вид спорта: танцы на льду

Детство и юность Петра Чернышева

Будущий чемпион турнира четырех континентов родился в Санкт-Петербурге в семье инженеров Андрея Петровича и Любови Васильевны. Назвали Петра в честь его деда, который был фигуристом. Отец Чернышева также некоторое время занимался фигурным катанием.

Поэтому неудивительно, что и самого Петра родители также поставили на коньки. Именно под руководством дедушки юный фигурист делал свои первые шаги на льду.

«Безусловно, это благодаря дедушке меня затянуло в мир фигурного катания. Под его руководством я делал на льду первые шаги, а потом уже дедушка направил меня в ленинградский клуб «Динамо», на крытый каток. Мой отец и его сестра тоже занимались фигурным катанием, дошли, кажется, до второго взрослого разряда, но впоследствии не связали свою жизнь со спортом», — рассказывал Чернышев в интервью Hello.

Первым тренером Петра стала Татьяна Ловейко. Делать успехи юный спортсмен стал в девять лет. Родители поставили дома балетный станок. А сам Чернышев стал много времени проводить на сборах — и в столь юном возрасте часто бывал вдали от родных. Поэтому его воспитанием также занималась тренер.

«Это ведь очень тяжелый вид спорта: утром перед школой и после нее меня нужно было возить на тренировки, лет в девять, когда стали видны мало-мальские успехи, у нас дома появился балетный станок, различные отягощения, скалки, гантели и все-все-все. Начались сборы, и я стал уезжать из Ленинграда на три недели в Ижевск, Запорожье, Электросталь, Рыбинск... Так что не меньше, чем родители, моим воспитанием занималась мой первый тренер Татьяна Ивановна Ловейко. Она возила подопечных по музеям, заставляла читать художественную литературу, учиться. Делала все, чтобы мы не выросли «тупыми спортсменами». В итоге школу я окончил с серебряной медалью», — вспоминал Чернышев для Hello.

Петр Чернышев. Фото Global Look Press

Спортивная карьера Петра Чернышева

Первое время спортсмен выступал в мужском одиночном катании и делал успехи: Петр владел тройными прыжками, побеждал на чемпионатах Ленинграда и попадал на пьедестал на чемпионатах СССР и затем — России. Однако дальнейшей его карьере одиночника помешала травма голеностопа. В итоге Чернышеву пришлось перейти в танцы на льду.

«В 18 лет пришел в танцы на льду. Этому предшествовала травма голеностопа, оправившись от которой я понял, что уже на шаг отстаю от основных конкурентов, не владею тройным акселем и в десятку сильнейших по стране не вхожу. А тогда как считалось: если у одиночника нет больших перспектив, то он может попробовать себя либо в парном катании, либо в танцах на льду, где не нужно большого арсенала прыжков. Достаточно трех тройных, а я владел пятью. Я выбрал танцы на льду», — рассказал Чернышев Hello.

Первой партнершей Петра стала Ольга Першанкова. Вместе с ней он завоевал титул чемпиона России, а затем встал в пару с Марией Аникановой. Новое сотрудничество продлилось недолго из-за желания Чернышева переехать в США. Вместе с супругой Натальей Анненко фигурист перебрался в Лейк-Плэсид.

Там Чернышев начал тренировки под руководством Натальи Дубовой. Некоторое время он катался с фигуристкой и балериной Софией Елиазовой. Родители партнерши помогли Петру получить грин-карту, приехать в Америку и, собственно, начать выступления за США. Однако значимых достижений у дуэта не было — и в 1996 году пара распалась.

Новой партнершей фигуриста стала Наоми Ланг. Уже на дебютном чемпионате США их дуэт сумел стать пятым. Впоследствии пара начала тренироваться под руководством Игоря Шпильбанда. Дуэт в 1998-м забрал бронзовые медали национального первенства, а со следующего года Наоми и Петр пять раз подряд становились чемпионами страны.

Петр Чернышев и Татьяна Тарасова. Фото Global Look Press

После того как Чернышев в 2001 году получил американское гражданство, у их пары открылся путь на самые крупные соревнования. На Олимпийских играх — 2002 Петр и Наоми стали 11-ми, а в 2000 и 2002 году они побеждали на чемпионате Четырех континентов. В 2003 году пара завершила карьеру.

«Нам, конечно, хотелось побороться за олимпийское золото, но ситуация была такова, что в тройку призеров войти не удалось. Но жизнь да, изменилась кардинальным образом. В США ведь совсем иначе обстоит дело с любительским спортом. Он не финансируется государством, но существует, например, федерация фигурного катания, в которую входит больше 1400 клубов по всей стране. То есть статистически катки находятся в радиусе 20 минут езды друг от друга. На каждом из них занимаются спортсмены, с которых взимаются членские взносы. Эти деньги потом федерация тратит на поддержку сборной страны. Но пока ты в сборную не попал, ты за все платишь сам, а значит, должен, помимо занятий фигурным катанием, еще и работать», — приводит Hello слова Петра.

Достижения Петра Чернышева

Пятикратный чемпион США (1999-2003).

Двукратный победитель чемпионата Четырех континентов (2000, 2002).

Бронзовый призер чемпионата США.

Серебряный призер Олимпийских игр (2002).

Двукратный бронзовый призер чемпионата Четырех континентов (1999, 2003).

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото Global Look Press

Личная жизнь Петра Чернышева

Фигурист дважды был женат. Первой супругой Петра стала Наталья Анненко — влюбленные поженились в 1988 году. Супруга была на семь лет старше Чернышева, но пару это не смущало.

«Я с Петей познакомилась, когда он к нам в Москву в группу пришел кататься. Я уже была очень известной фигуристкой, каталась в паре с Генрихом Сретенским, выступала на Олимпийских играх. А Петя только начинал кататься в танцах. Я старше его на семь лет», — рассказала «КП» Анненко.

Наталья в 1992 году завершила карьеру, а Петр продолжал кататься. Вместе супруги решили перебраться в США — Анненко на заработки, а Чернышев — в поисках дальнейших путей продолжения карьеры.

Однако спустя семь лет их брак распался. По словам бывшей супруги Петра, так случилось, потому что их пути просто разошлись. Наталья призналась, что не держит на Петра зла.

«Не могу на него жаловаться. Понимаю, что он влюбился в красивую Наоми, свою партнершу-американку по танцам. Я уже закончила в спорте выступать, начала тренировать. А Петя с Наоми продолжали выступать, ездить на чемпионаты мира. Свои назревающие чувства к Наоми Петя скрывал, не хотел меня обидеть, но я все замечала. Возможно, смогла бы побороться с этим, но не стала — мне хотелось семью, ребенка, свой дом. А ему — нет.



Думаю, у нас просто разошлись интересы и взгляды на жизнь. В 35 лет мне хотелось ребенка, потому что в спорте я полностью реализовалась и достигла того, чего хотела. А Петя только-только был на подъеме. Соревнования его увлекали. У Пети с Наоми стало больше общих интересов, чем со мной», — заявила «КП» бывшая жена Чернышева.

После развода у Чернышева и Ланг был непродолжительный роман, который завершился вместе с их профессиональной карьерой. Однако партнерам удалось сохранить дружеские отношения, и они еще не раз выступали вместе в рамках различных шоу.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото Global Look Press

Свою новую любовь Петр также встретил на льду. После окончания спортивной карьеры фигурист трудился тренером и хореографом. Чернышев много выступал в ледовых шоу — появлялся в таких постановках Евгения Плющенко, как «Золотой лед Страдивари», «Олимп», «Фигуристы и гимнасты», был задействован и в проектах Татьяны Навки — «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Золушка» и «История любви Шахерезады».

Он также участвовал в телешоу «Танцы на льду. Бархатный сезон», где в паре с певицей Юлией Ковальчук сумел победить. Зрители также запомнили Петра по выступлениям в проектах «Лед и пламень» и «Ледниковый период». Благодаря последнему телешоу Чернышев и повстречал свою новую любовь.

Ведущей нескольких сезонов «Ледникового периода» была известная актриса и исполнительница главной роли в популярном сериале «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Одной из главных работ своей избранницы Петр не был впечатлен. Зато сама «няня» покорила сердце фигуриста.

«Культурный срез того времени для меня остался за бортом. Я не знал, что американский ситком «Няня» адаптирован в России и называется «Моя прекрасная няня». В Америке он мне не нравился. Я был удивлен, что Настя сыграла в этом моем нелюбимом сериале, да еще и стала после этого звездой в России», — заявил Чернышев «СЭ».

Как бы то ни было, между актрисой и фигуристом начался бурный роман. В сентябре 2008 года пара вступила в брак. Спустя 10 лет у супругов родилась дочь Мила — это произошло осенью 2018 года, супруге на тот момент было 47 лет. У Анастасии также были дети от предыдущих браков — дочь Анна и сын Майкл.

Но год спустя после рождения ребенка у супруги Чернышева выявили страшный диагноз — глиобластома. Более пяти лет Анастасия боролась с болезнью, однако 30 мая 2024 года известной актрисы не стало. Заворотнюк скончалась на 53-м году жизни.

Татьяна Навка и Петр Чернышев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жизнь Петра Чернышева после спорта

После завершения спортивной карьеры фигурист работает тренером и хореографом. Он сотрудничал с такими известными фигуристами, как Юко Кавагути и Александр Смирнов, Рэна Иноуэ и Джон Болдуин, одиночниками Максимом Ковтуном, Марией Сотсковой и Аделиной Сотниковой.

Причем для последней Чернышев стал соавтором олимпийских программ — тех самых, с которыми Аделина победила на Играх в Сочи в 2014 году и стала первой в истории России олимпийской чемпионкой.

«Мы работаем с Аделиной не так много лет — только с олимпийского сезона. К Лене Буяновой я всегда относился по-особенному, поскольку помнил ее с тех времен, когда она была еще Водорезовой, каталась у Станислава Жука и была для всей страны — и для меня в том числе — спортсменкой с телевизионного экрана. Потом я уехал в США и совершенно не интересовался тем, что происходит в России.



Отчасти по этой причине не очень хорошо знал Буянову как тренера. Но когда мы начали вместе работать, был потрясен и покорен ее тренерским профессионализмом. Решающим в нашем долговременном сотрудничестве для меня оказалось именно это. А вовсе не тот факт, что Сотникова с моими программами стала олимпийской чемпионкой», — рассказал Чернышев в 2014 году.

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