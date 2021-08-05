Единоборства вытягивают Россию и суперволейбол. Итоги 5 августа на Олимпиаде

Семь главных событий четверга на Играх-2020 в Токио в публикациях «СЭ»

По итогам четверга наша сборная существенно прибавила в медальном зачете, подарив надежду, что мы все-таки зацепимся в Токио за четвертое место, — если, конечно, не упустим свои многочисленные шансы в ближайшие два дня.

Ну а 5 августа запомнились два золота, завоеванные уроженцами Дагестана в боксе и борьбе. Кроме того, Анжелика Сидорова разбудила нашу легкую атлетику, завоевав первую медаль на Олимпиадах за 9 лет.

Ну и, разумеется, войдут в историю грандиозная победа в полуфинале мужского волейбольного турнира над бразильцами и уверенный выход в финал в пляжном гандболе.

Об этих и других событиях — ниже в подборке ссылок на статьи «СЭ».

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полная медальная таблица здесь.

1) Лучший матч года в волейболе

Огонь дня — эмоциональная победа нашей мужской команды над грозными бразильцами, которая стала возможной благодаря спасенному в безнадежной ситуации третьему сету.

Своими коллегами восхищается бывший игрок сборной России, а ныне тренер Вадим Хамутцких.

Комментарий обозревателя «СЭ», который считает, что мы видели один из лучших матчей в истории отечественного волейбола.

2) Финал в пляжке

Своих коллег из классического волейбола поддержали пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые подарили нашей сборной первый в истории этого спорта финал. За золото чемпионам мира предстоит биться с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

3) Золото Батыргазиева

Альберт Батыргазиев из Нижневартовска — первый наш чемпион Токио-2020 в боксе. В финале он уверенно победил американца Дюка Рэгана.

После своего триумфа Батыргазиев рассказал о себе и своем пути на Игры-2020.

Рассказываем, чем интересен Альберт и что необходимо о нем знать.

Финала Россия — Украина в боксерском турнире Токио не будет. Крымчанин Глеб Бакши довольствуется лишь бронзовой медалью.

4) Борцы начали исправляться

26-летний борец-вольник Заур Угуев выиграл золото в весовой категории до 57 кг. Это второй борцовский титул нашей команды в Токио и первый — в вольной борьбе.

Ранее тренер сборной России по греко-римской борьбе заявил, что выступление его подопечных нельзя оценивать как провал.

5) Сидорова не долетела до золота

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова уступила первое место американке Кэти Наджетт. Однако, учитывая все приключения нашей легкой атлетики, серебро — это тоже очень здорово.

После завершения соревнований Анжелика рассказала о своих слезах на олимпийском пьедестале.

А тренер Сидоровой Светлана Абрамова в интервью «СЭ» вспомнила о трудном пути Анжелики к медали, которая стала для нашей легкой атлетики первой с 2012 года.

6) Героическая битва ватерполисток

Женская сборная России по водному поло в полуфинале дала сражение сильнейшей команде мира — американкам, но в концовке нашим девушкам не хватило сил, и теперь их ждет поединок за бронзу.

После матча неожиданно выяснилось, что россиянки и американки — давние друзья и напарники по тренировкам.

7) За титул в мужском баскетболе в субботу сыграют сборные США и Франции

Американцы уверенно разобрались в полуфинале с австралийцами.

А вот судьба поединка сборных Франции и Словении решилась на последних секундах — Лука Дончич упустил главный шанс жизни на олимпийский финал.

Олимпийские игры-2020. Все медали 5 августа

Плавание. Мужчины. 10 км, открытая вода

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Кшиштоф Расовски (Венгрия)

3. Грегорио Пальтриньери (Италия)

Легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок

1. Педру Пишарду (Португалия)

2. Жу Яминь (Китай)

3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Легкая атлетика. Мужчины. Ядро

1. Райан Краузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Томас Уолш (Новая Зеландия)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 метров

1. Шандор Тотка (Венгрия)

2. Манфреди Рицца (Италия)

3. Лайам Хит (Великобритания)

Легкая атлетика. Мужчины. 110 м с/б

1. Хэйнсли Парчмент (Ямайка)

2. Грант Холлоуэй (США)

3. Рональд Леви (Ямайка)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка, 200 метров

1. Невин Харрисон (США)

2. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада)

3. Людмила Лузан (Украина)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка, 500 метров

1. Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)

2. Тамара Чипеш (Венгрия)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка, 1000 м

1. Австралия

2. Германия

3. Чехия

Скейтбординг. Мужчины. Парк

1. Киган Палмер (Австралия)

2. Педру Баррос (Бразилия)

3. Кори Джуно (США)

Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м

1. Цуань Хунчань (Китай)

2. Чэнь Юйси (Китай)

3. Мелисса Ву (Австралия)

Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг

1. Альберт Батыргазиев (Россия)

2. Дюк Рэган (США)

3. Лазаро Альварес (Куба)

3. Самуэль Такий (Гана)

Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км

1. Массимо Стано (Италия)

2. Коки Икеда (Япония)

3. Тошикадзу Яманиши (Япония)

Каратэ ката. Женщины

1. Сандра Санчес Хайме (Испания)

2. Кийоу Шимицу (Япония)

3. Лау Мо (Гонконг)

3. Вивиана Боттаро (Италия)

Велоспорт — Трек. Женщины. Кейрин

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия)

3. Лориан Генест (Канада)

Хоккей на траве. Мужчины

1. Бельгия

2. Австралия

3. Индия

Легкая атлетика. Женщины. Шест

1. Кэти Нажотт (США)

2. Анжелика Сидорова (Россия)

3. Холли Брэдшоу (Великобритания)

Настольный теннис. Женщины. Командное первенство

1. Китай

2. Япония

3. Гонконг

Велоспорт — Трек. Мужчины. Омниум

1. Мэттью Уоллс (Великобритания)

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)

3. Элия Вивиани (Италия)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 57 кг

1. Завур Угуев (Россия)

2. Кумар Рави (Индия)

3. Томас Гилман (США)

3. Нурислам Санаев (Казахстан)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 86 кг

1. Дэвид Тэйлор (США)

2. Хасан Язданичарати (Иран)

3. Артур Найфонов (Россия)

3. Майлз Амине (Сан-Марино)

Карате. Мужчины. Весовая категория до 67 кг

1. Стивен да Коста (Франция)

2. Эрай Самдан (Турция)

3. Дархан Ассадилов (Казахстан)

3. Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания)

Карате. Женщины. Весовая категория до 55 кг

1. Ивет Горанова (Болгария)

2. Анжелика Терлюга (Украина)

3. Беттина Планк (Австрия)

3. Вен Цуюн (Тайвань)

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м

1. Стивен Гардинер (Багамы)

2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия)

3. Кирани Джеймс (Гренада)

Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 57 кг

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Ирина Курочкина (Белоруссия)

3. Хелен Марулис (США)

3. Эвелина Николова (Болгария)

Легкая атлетика. Женщины. Семиборье

1. Нафиссату Тьям (Бельгия)

2. Анук Феттер (Нидерланды)

3. Эмма Остервегель (Нидерланды)

Легкая атлетика. Мужчины. Десятиборье

1. Дамиан Уорнер (Канада)

2. Кевин Майер (Франция)

3. Эшли Молоуни (Австралия)

Скалолазание. Мужчины. Многоборье

1. Альберто Гинес Лопес (Испания)

2. Натаниэль Коулман (США)

3. Якоб Шуберт (Австрия)