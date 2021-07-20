Ждем около 20 золотых медалей и более 60 всего.

Игры-2020 в Токио — самая необычная Олимпиада в истории. ОИ задумывались как важный рубеж в реформах спортивного движения и как символ экономического могущества Японии. Но из-за ковида Олимпиаду пришлось сдвинуть на год и понести огромные убытки.

МОК и оргкомитет ОИ-2020 сталкиваются с критикой в свой адрес и вынуждены соглашаться на жесткие карантинные ограничения. При этом ОИ все равно соберут более 11 тысяч спортсменов из 200 с лишним стран и станут крупнейшим очным событием на планете с момента начала пандемии.

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Когда пройдет Олимпиада-2020

Церемония открытия Олимпиады намечена на 23 июля, церемония закрытия — на 8 августа. Ряд квалификационных соревнований начнется 21 июля, но первые медальные розыгрыши состоятся только 24 июля. Всего за 16 дней будет разыграно 339 комплектов наград (1079 медалей) в 50 дисциплинах.

В олимпийской программе дебютируют карате, скалолазание, серфинг и скейтборд. После перерыва в программу возвращаются бейсбол и софтбол, на которых настаивали японцы.

Впервые на взрослых ОИ мы увидим баскетбол 3х3, фристайл-BMX, смешанные эстафеты в плавании и легкой атлетике, смешанные командные соревнования в дзюдо, триатлоне и стрельбе из лука.

Главная причина реформ в программе Игр — необходимость освежить олимпийскую семью за счет «молодежных видов спорта», повысить интерес к соревнованиям в стране-организаторе и по максимуму уравнять представительство мужчин и женщин.

В заявке сборной США оказалось 613 спортсменов (это второй в истории показатель после домашней Атланты-1996). У Японии вторая по численности делегация — 552 атлета. Россия на фоне санкций и антидопинговых ограничений везет в Токио 335 участников (это десятый результат).

Где смотреть трансляции Олимпийских игр

На российском ТВ Олимпиада передана пулу из трех вещателей — Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ». Открытие Игр-2020 запланировано на Первом. Одна из главных проблем при прямых трансляциях из Токио — шестичасовая разница времени с Москвой.

Некоторые старты будут начинаться в три часа ночи по московскому времени, а ряд топовых соревнований пройдет в то время, когда в центральной России будет разгар рабочего дня. Одна из особенностей расписания Токио-2020 — финалы в плавании будут начинаться утром, а предварительные заплывы состоятся вечером. Это сделано ради попадания в прайм-тайм на телевидении в США, где находятся основные бродкастеры и спонсоры МОК. Эта Олимпиада будет телевизионной. Иностранных болельщиков на нее не пустили, а количество местных на трибунах строго ограниченно.

Фавориты

Несомненными фаворитами медального зачета в Токио являются американцы — вопрос только в том, побьют ли они рекорд Рио-2016 по количеству медалей (121 награда) или отсрочат эту задачу еще на четыре года.

Главные претенденты на второе командное место — китайцы. Но на прошлых Играх они неожиданно уступили вторую позицию британцам, а сейчас никто не знает, как отразилась на китайском спорте вынужденная изоляция из-за ковида. Сборной Великобритании многие специалисты предрекают падение на четвертую позицию и даже ниже. Скорее всего, пропуском в топ-3 будет 25 и более золотых медалей.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.10 на победу США в командном зачете. В топ-3 также Китай — 5.50 и хозяева-японцы — 9.00.

Можно поставить и на число золотых медалей главных фаворитов. Так, коэффициент на тотал больше 46.5 для американцев — 2.25, меньше — 1.57. Китайцы на близкие к полусотне цифры претендовали только на домашних Играх в 2008 году. Сейчас тотал больше 36.5 золота для Поднебесной — 1.74, меньше — 1.98. Для японцев гигантским успехом станут три десятка побед. Тотал больше 27.5 оценивается в 2.55, меньше — в 1.45.

Ожидания от России

На победу в общем зачете шансы России минимальные — БЕТСИТИ оценивает ее коэффициентом 12.0.

Но наша сборная — один из главных претендентов на третью строчку. Официальная задача для россиян — около 50 наград. Это явно заниженные ожидания — при удачном раскладе наши спортсмены могут получить 70 и больше медалей. Главные конкуренты России в борьбе за третью строчку — Япония, Великобритания, Германия и Франция.

Коэффициент на результат в 41-50 медалей — 2.70, 51-60 — 2.30, 61-70 — 2.70.

В Рио в сильно усеченном из-за антидопинговых санкций составе россияне стали четвертыми. А вот пятая строчка — это потенциально худший результат в истории летних Игр, и наша сборная сделает все, чтобы избежать такого исхода.

БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.55 на тотал больше 17.5 золотых медалей для России, на меньше — 2.30.

Олимпийские прогнозы очень редко оправдываются, поскольку эти соревнования славятся своей непредсказуемостью. Сейчас помимо спорта влияние на результат будет оказывать еще множество других факторов. Главный из них — антиковидный «пузырь» в олимпийской деревне и бесконечное тестирование на коронавирус.

Вероятность форс-мажора, когда кто-то из лидеров получит положительный ПЦР и будет снят с выступлений, достаточно высока. Также почти наверняка на Играх-2020 кого-то поймают на допинге. Эта неприятная традиция присутствует на каждой Олимпиаде уже несколько десятилетий. В последнее время отстраняют в основном малоизвестных спортсменов. Остается надеяться, что среди разоблаченных на этот раз не окажется россиян.

Почему мы выступаем под аббревиатурой ROC?

Допинговые скандалы прошлого стоили нашей команде запрета на флаг и на гимн в Токио-2020. Россияне будут выступать под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) и под белым флагом с гербом ОКР. В случае побед наших спортсменов будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Предложенная в качестве замены гимну мелодия песни «Катюша» была отвергнута МОК.

Все это, по замыслу авторов санкций, должно уязвить наших спортсменов, однако навряд ли существенно скажется на их результатах. Нашей команде практически гарантированы золотые медали в синхронном плавании, художественной гимнастике, борьбе и фехтовании. Успешных выступлений ждем также в спортивной гимнастике и плавании.

Прогноз «СЭ» для сборной России: тотал больше 17.5 золота за 1.55 и в общей сложности от 61 до 70 наград за 2.70.

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