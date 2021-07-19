Станислав Поздняков: «Мы едем на Олимпиаду в совершенно другом настроении, чем в 2018 году»

Глава ОКР — о дополнительных рейсах, сокращении делегации и отсутствии карантина для спортсменов.

На Играх в Токио на 335 российских спортсменов будет 70 человек медицинского персонала. Об этом в интервью «СЭ» рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Также четырехкратный олимпийский чемпион раскрыл подробности ковид-протокола, который будет действовать в столице Японии, рассказал о дополнительных рейсах во Владивосток во время Игр и назвал самое яркое спортивное событие, которое он видел с трибуны.

Понимаем корень проблем в футболе и баскетболе

- Наши баскетболисты не прошли олимпийскую квалификацию. Вас сильно расстроил такой результат в Сплите?

— Всегда расстраиваюсь, когда наши спортсмены не проходят квалификацию на Игры, вне зависимости от дисциплины. Баскетболисты, увы, пропустят вторые Игры подряд. Причем и мужская, и женская сборные. Это говорит о системных проблемах. Но тут баскетбол не одинок. В футболе мы не можем пробиться на Олимпиаду с 1988 года, серьезные проблемы есть у мужчин в водном поло и в гандболе. Корень этих проблем мы в целом понимаем и постараемся как-то повлиять на сложившуюся ситуацию.

— Когда вы полетите в столицу Японии? Насколько насыщенная у вас будет программа мероприятий?

— Планирую вылететь из Москвы 17 июля. С группой российских олимпийцев, которые будут стартовать в первой части Олимпиады. Что касается мероприятий, то сейчас мы занимаемся планированием. Антиковидные протоколы вносят изменения не только в график подготовки и участия спортсменов, но в возможности двусторонних переговоров с нашими коллегами из других стран. Запросы на такие встречи есть. В каком виде они будут происходить, пока до конца не ясно: очно, заочно, на полях сессии МОК, возможно, в гибридном формате. Любые Олимпийские игры — это возможность обменяться мнениями и сверить часы с нашими коллегами по актуальной повестке.

- В Пхенчхане у нашей сборной было много запретов по использованию своей символики. В этот раз будут действовать аналогичные запреты?

— Мы едем на Игры в Токио в совершенно другом настроении, если сравнивать с 2018 годом. Например, на экипировке олимпийской команды присутствуют цвета национального флага. Есть утвержденное название команды, флаг, музыкальное сопровождение. Да, это, к большому сожалению, не наш национальный гимн, но это и однозначно не нейтральный статус.

На 335 спортсменов у нас будет 70 человек медицинского персонала

- В США спортсмены жалуются, что из-за ограничений делегаций была сильно урезана квота для медицинского персонала сборной.

— Оргкомитет Игр и МОК, чтобы уменьшить количество участников Игр, пошли на непопулярные меры по снижению аккредитаций. Но отмечу, что это коснется сопровождающих лиц, вспомогательного персонала, волонтеров. Среди наших спортсменов, тренеров и официальных лиц, которые работают внутри Олимпийской деревни, сокращений не произошло. Что касается медицинского персонала, то его эта ситуация также никак не коснулась. На 335 спортсменов у нас будет 70 человек медицинского персонала. С моей точки зрения, это достаточно приличная цифра. Тем более что ряд спортсменов у нас будут приезжать и уезжать по принципам ротации, а медицинский центр будет работать от начала и до конца. Ни одна заявка от федераций на физиотерапевта, доктора или массажиста не была отклонена.

- В ходе Игр в Пхенчхане у нас было две неприятные истории с допингом. В одном из них бобслеистка Надежда Сергеева получила непроверенное лекарства. Есть ли гарантии, что в этот раз история не повторится?

— Что касается случая с непроверенными лекарствами — от этого, увы, никто не застрахован. Кроме спортсменов, никто другой не несет ответственности за нахождение запрещенных препаратов в своем организме. В случае Сергеевой было доказано, что это лекарство попало в связи с технологическими проблемами на производстве. Поэтому срок дисквалификации был снижен, но в любом случае — это большой удар по имиджу российского спорта. Поэтому мы стараемся плотно работать с ФМБА, чтобы избежать подобных ситуаций. Все спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, прошли обучение по антидопингу. Каждый имеет в своем телефоне мобильное приложение, которое 24 часа в сутки позволяет проконсультироваться и проверить те или иные препаратам в режиме онлайн. Так что все инструменты, чтобы избежать подобных случаев, есть.

- Расскажите про особенность ковидного протокола в Токио. Как часто будут сдаваться тесты?

— Наши спортсмены, тренеры, специалисты и все прибывающие гости будут проходить ПЦР-тестирование каждый день. Эта процедура занимает не так много времени, да и за последние полтора года к ней многие привыкли. Это сегодняшняя реальность. Таковы правила — их надо или принять, или отказаться от участия в Играх. Уже более 50 процентов наших спортсменов привились от коронавируса, часть ребят имеют иммунитет после перенесенного заболевания. Поэтому очень надеемся, что в Токио у нас не будет положительных тестов.

В Токио можно выступить на соревнованиях хоть в день прилета

- Для всех ли спортсменов будет действовать трехдневный карантин?

— Спортсмены, которые принимают участие в соревнованиях, будут проходить экспресс-тестирование в аэропорту и при отрицательном тесте сразу же перемещаться в Олимпийскую деревню. Так что можно выступить на соревнованиях хоть в день прилета. Трехдневный карантин касается тех, кто несколько раньше вылетает для подготовки на территории Японии. При этом в ковид-протоколе есть ограничение — спортсмен может заехать на территорию Олимпийской деревни не ранее чем за пять дней до старта своих соревнований. Также он обязан покинуть Олимпийскую деревню спустя 48 часов после окончания выступления.

- Это создаст логистические проблемы при возвращении спортсменов домой?

— Мы заранее это знали, поэтому проработали разные варианты. Несколько раз в неделю будут прямые рейсы из Токио в Москву. Если спортсмены на них не успевают, то мы организовали транспортный хаб. Можно лететь из Токио во Владивосток, а оттуда уже двигаться дальше.

- Назовите виды спорта, где для нас важнее участие, чем победа.

— За последнее время мы провели встречи со всеми президентами общероссийских спортивных федераций, и ни один руководитель не сказал мне, что мы отправляемся в Токио исключительно ради участия. Все сохраняют надежды на медали. У кого-то они реальные, у кого-то больше иллюзорные. Но совершенно точно все будут стараться показать свой максимум.

- Какие соревнования кроме фехтования вы обязательно посетите?

— Постараюсь побывать на максимально возможном количестве соревнований, где будут участвовать наши олимпийцы.

В игровых видах самая большая надежда на женский гандбол

- В Рио больше всего медалей у России было в борьбе (9), гимнастике (8) и фехтовании (7). На эти виды опять самые большие надежды?

— Да, эти виды спорта традиционно являются лидерами медального зачета. Наши борцы, гимнасты, фехтовальщики каждый год подтверждают свой высокий класс на чемпионатах мира и Европы. Так что болельщики вправе надеяться на них и в Токио.

- Как вы думаете, не будет ли повышенного психологического давления на наших легкоатлетов, которые несколько лет были без международных стартов?

— Думаю, они справятся. Во-первых, на Играх они не будут в нейтральном статусе, как это происходит у них последние годы. Во-вторых, все ведущие российские легкоатлеты наконец-то получили возможность проявить себя. В Рио-2016 нас представляла только Дарья Клишина, сейчас россиян будет десять — все находятся в топ-8, в топ-10 рейтинга в своих дисциплинах. Так что можем надеяться, что медали здесь тоже будут. Считаю, что постепенно ситуация в легкой атлетике выправляется, поэтому есть надежда, что уже на следующих Играх мы будем участвовать в полном составе.

- Ждете медалей в игровых видах?

— Самая большая надежда на женский гандбол. Мы действующие олимпийские чемпионы, девушки завоевали медали на последнем чемпионате мира, играют в лучших клубах Европы. Также отмечу нашу ватерпольную женскую команду, и, безусловно, надежды связаны с двумя нашими волейбольными дружинами. Обе команды — мужская и женская — способны быть на подиуме. И не забываем про пляжные дисциплины, баскетбол 3х3, здесь шансы побороться за медали у наших спортсменов хорошие. Интересно будет посмотреть за олимпийским дебютом регбисток. Знаю, что команда настроена по-боевому.

- На прошлых Играх вы были шефом миссии российской делегации. Дадите какие-то советы Андрею Конокотину?

— Быть шефом миссии на Олимпийских играх — почетная обязанность, которая приносит большой организационный и управленческий опыт. В этом плане Пхенчхан сильно обогатил мои знания в специфике зимних видов спорта и, конечно, помогает в текущей работе. Что касается Андрея Конокотина, то это один из самых опытных сотрудников ОКР, наш директор по спорту. Какие-то советы в данном контексте давать ему нет смысла. Он был моим заместителем в 2018 году, все прекрасно знает и отлично справится со своей работой в Токио.