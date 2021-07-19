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«Спортсмены — почти как военные. Бытовые неудобства — ерунда». Старейшина сборной России ответила недовольным условиями в Токио

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 21:00
«Антисекс-кровати» в номерах олимпийской деревни. Фото Global Look Press
«Антисекс-кровати» в номерах олимпийской деревни. Фото Global Look Press
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Самая возрастная участница нашей олимпийской команды Инесса Меркулова — о первых днях на Олимпиаде.

Каждая Олимпиада начинается одинаково: участники заселяются в Олимпийскую деревню и хором жалуются на бытовые условия. «Это худшая Олимпиада в истории!» — говорят даже те, у кого за плечами пять и более Игр. Но спустя четыре года они приезжают на следующую, и все повторяется вновь.

В Рио всех раздражали грязь и антисанитария. В Токио по-японски идеально чисто, зато картонные стены, картонные «антисекс-кровати» и даже отсутствие окон в некоторых комнатах. Недовольство условиями проживаниями уже выразили главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, некоторые волейболисты и теннисисты.

А вот сборная России по конному спорту, которая заехала одной из первых, кажется, всем довольна. Об условиях пребывания в Токио мы поговорили с самой опытной участницей нашей команды 56-летней Инессой Меркуловой.

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Душ один на всех, как в бассейне. Но это нестрашно

— Вы довольны бытовыми условиями?

— Я живу не в Олимпийской деревне, а на конюшне. У меня здесь нет коновода, поэтому мне постоянно нужно быть с лошадью. Считаю, условия для меня и лошади шикарные. Все очень чисто, комфортно. Окна есть, комната очень хорошо обставлена, все время включены кондиционеры, и температура воздуха не превышает 24 градуса. Душ, правда, один на много человек, как в бассейне. Но в принципе ничего страшного. Условия здесь лучше, чем даже были в Рио.

— Кровати картонные?

— Здесь — нет. Но я была в Олимпийской деревне, понимаю, о чем вы говорите. Вообще у меня нет особых запросов к условиям проживания. Спортсмены — это почти военные люди, я к любым условиям отношусь нормально. Не вижу проблемы в каких-то мелких бытовых неудобствах, это все ерунда.

Как себя чувствует ваш конь Мистер Икс?

— Пока немного вялый, потому что очень жарко. Но это нормально, думаю, ко дню старта он полностью акклиматизируется и все будет хорошо.

— Меры для борьбы с коронавирусом вам не мешают наслаждаться атмосферой Олимпиады?

— Сейчас я настолько сосредоточена на своем выступлении, что это вообще не мешает. Я и на обычных соревнованиях до старта никуда не хожу. Потому что нужно настраиваться и работать с лошадью. Потом, если остается несколько дней до отъезда, конечно, хочется погулять по городу. Но об этом еще очень рано думать.

— Спортивные цели перед собой на этой Олимпиаде ставите?

— Конечно. Очень хочу, чтобы наша команда попала в восемь лучших и у нас была возможность выступать во второй день. Тут многое будет зависеть не только от меня, но и от других девушек. Мы будем очень стараться.

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Бельгийская журналистка написала про меня клевету. Это признал суд

— Перед Олимпиадой вы выиграли суд против бельгийской журналистки. Расскажите, что это за история.

— Меня обвинили в том, что я выступала на запрещенном железе. Говоря простым языком, железо — это то, что находится во рту у лошади. По правилам, его длина не должна превышать трех сантиметров. На соревнованиях в Германии у меня лошадь во время езды выкинула язык. Такое не очень часто, но бывает. После старта меня подозвал стюард, чтобы проверить железо. Там было много народу, при всех все измерили и выяснили, что железо соответствует правилам. Я же 20 лет выступаю, ну неужели я на неправильном железе поеду?! Это же сумасшествие. Но эта журналистка написала, что я нарушаю правила.

Почему?

— Я считаю, что это сознательная клевета. Потому что она находилась на месте событий и легко могла проверить, как все на самом деле. Можно было поговорить со стюардом, да с кем угодно — там куча народу присутствовало при проверке железа. И на следующий день я выступала ровно с тем же самым инвентарем. И так как она меня цепляет уже не впервые — перед Олимпиадой в Рио тоже был инцидент, — я решила это просто так не оставлять.

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— Она теперь должна будет вам материально компенсировать моральный ущерб?

— Надеюсь, что да. Пока суд принял однозначное решение, что написанная ею статья была клеветой. Теперь мы будем настаивать на том, чтобы это дело из гражданского было переквалифицировано в уголовное. Там предусмотрено наказание в виде штрафа и вплоть до лишения свободы. Почему мы так завелись? Потому что речь не об ошибке, не о каком-то случайном ляпе, а о сознательном распространении заведомо ложной информации. И мы с таким сталкиваемся не впервые. Поэтому молчать больше не хотим.

Инесса Меркулова
Родилась 9 ноября 1964 года в Ростове-на-Дону.
Участница Олимпийских игр-2016 (14-е место в выездке) и 2021 года на лошади Мистер Икс.
Многократный победитель и призер Кубков СССР и России. Многократный участник финалов Кубка мира, чемпионатов мира и Европы. Победитель Центрально-Европейской лиги. Победитель и призер этапов Кубка мира.

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