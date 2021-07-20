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Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 09:45
Олимпиада в Токио. Фото Reuters Медальные розыгрыши в Токио-2020. Фото «СЭ» Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото «СЭ» Прогноз медального зачета на ОИ-2020 в Токио. Фото «СЭ» Распределение медалей сборной России на ОИ в Токио. Фото «СЭ» Прогноз медального зачета ОИ-2018. Фото «СЭ» Реальный медальный зачет ОИ-2018. Фото «СЭ» Суровый медальный прогноз на Токио-2020. Вариант «СЭ». Фото «СЭ»
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
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Сам факт проведения Олимпиады в Токио — огромная победа. Но медали считать все равно будут
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Олимпийская история богата необычными сюжетами. Здесь были политические бойкоты, скандальные дисквалификации звезд, разнообразные коррупционные схемы — причем как среди организаторов, так и среди самих членов Международного олимпийского комитета. Недостроенные стадионы или проблемы с погодой — самая малость, что вообще может случиться. Но такой Олимпиады, какая стартует в Токио, не было еще никогда. И, хочется надеяться, больше не будет.

Здесь странно и необычно будет все. Например, Игры официально называются Токио-2020, хотя проходят в 2021 году. Прошлым летом, напомним, из-за пандемии Олимпиаду пришлось перенести. Да и сейчас Токио далеко не свободен от коронавирусных запретов. В стране совсем недавно перестало действовать чрезвычайное положение, а подавляющее большинство жителей города вообще категорически против проведения у себя Олимпиады.

Поэтому иностранных болельщиков в Токио не будет — и это в истории олимпийского движения впервые с 1904 года! Вопрос с присутствием японских зрителей, возможно, будет решаться уже по ходу соревнований. Вполне вероятно, что половина олимпийских турниров пройдет вообще при полностью пустых трибунах. Такого тоже еще никогда — даже с поправкой на мировые войны — не было.

Спортсмены и немногочисленные иностранные гости будут существовать в условиях жесткого «пузыря». А сразу после приезда пройдут карантин. «Пузырь», «самоизоляция», «социальная дистанция» — весь этот новый лексикон, который принес коронавирус в нашу жизнь, в Токио будет звучать чуть ли не чаще, чем непосредственно спортивные термины. Но иначе этой Олимпиады просто не было бы. А сам факт ее проведения — огромная победа.

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Измученный пандемией мир заслужил праздник. Пусть в масках и без зрителей, но Олимпиада состоится, и это чуть ли не лучшая новость 2021-го. Еще полгода назад с трудом верилось, что Токио вообще возьмется за проведение Игр. Но теперь Олимпиада реальна, и это безумно важно не только для спортсменов, которые иначе упустили бы шанс всей карьеры, но и для всех нас — уставших, озлобленных и никому не верящих. Теперь у нас будет настоящий праздник.

Пусть и еще с одним «но»: вместо сборной России на нем выступит нейтральная команда олимпийских атлетов. Игры в Токио, будем надеяться, финальная летняя Олимпиада, где наша страна страдает от допинговых санкций. Помните кошмар 2016-го, когда десятки наших спортсменов добивались права выступать на Играх в судах, порой за пару дней до собственного старта? Или 2018-й, когда наших фаворитов вообще не пустили на Олимпиаду без объяснения причин?

Медальные розыгрыши в Токио-2020. Фото "СЭ"
Медальные розыгрыши в Токио-2020. Фото «СЭ»

Так вот, в Токио по крайней мере все понятно и предсказуемо. У нас почти полноценная команда (за исключением легкой и тяжелой атлетики) и даже форма в цветах национального флага. Нам точно будет за кого болеть. И это тот случай, когда олимпийская нейтральность — абсолютно надуманная и ненужная. Как относиться к тому, что МОК запретил нашим синхронисткам купальники с изображением медведя, зато разрешил форму в цветах триколора? Запретил «Калинку», но разрешил Чайковского? Это проблемы олимпийских чиновников, которые к спорту уже не имеют никакого отношения.

То же самое относится и к многострадальному запрету на политические демонстрации. МОК сначала был против, а потом под давлением общественности все-таки разрешил подобные жесты даже на стадионе во время представления участников стартов. Так что как минимум преклоненные колени в поддержку движения Black Lives Matter в Токио точно будут. И это тоже примета нашего времени, как бы мы к этому ни относились.

Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото "СЭ"
Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото «СЭ»

Президент МОК Томас Бах вряд ли скажет на церемонии закрытия, что это были лучшие Игры в истории. Но точно подчеркнет, что сам факт проведения этой Олимпиады — какой бы она в итоге ни получилась — уже огромная победа. В Токио без всяких преувеличений будет твориться история. Ничего подобного больше нигде и никогда не будет. И в этом смысле всем нам даже повезло стать свидетелями этих Игр. Самых странных и необычных в истории олимпизма.

 Прогноз медального зачета на ОИ-2020 в Токио. Фото "СЭ"
Прогноз медального зачета на ОИ-2020 в Токио. Фото «СЭ»

Чего ждать от нашей сборной в Токио-2020. Прогноз журналистов «СЭ»

Наталья Марьянчик: — В Рио-2016 у России было 55 медалей. И это с учетом того, что многие спортсмены прокладывали себе дорогу на Игры через суды, которые тянулись всю первую половину Олимпиады. А команды по легкой и тяжелой атлетике в принципе до Игр не добрались. Сейчас обстановка более благоприятная, даже численно состав нашей делегации заметно вырос — 315 человек против 286 в Рио. Есть и очевидный качественный прогресс в плавании, плюс стабильно ждем золота в фехтовании, борьбе, синхронном плавании и художественной гимнастике. В общем, меньше 60 медалей быть не должно, а это уверенное место в топ-5. Для команды без флага очень даже неплохо.

Распределение медалей сборной России на ОИ в Токио. Фото "СЭ"
Распределение медалей сборной России на ОИ в Токио. Фото «СЭ»

Тимур Ганеев: — Не верю, что мы сможем вернуться в топ-3 общего зачета. У США, Великобритании и Китая более представительная заявка, охватывающая все виды спорта. Плюс наверняка сильно выступит Япония. Мощные сборные у Германии, Италии и Франции. Думаю, что повторение количества золотых медалей Рио-2016 (19) и попадание в топ-5 уже будет в Токио отличным достижением. Если говорить по персоналиям, то больше всего жду золота от боксера Альберта Батыргазиева, от ряда наших пловцов (Климент Колесников, Евгений Рылов, Антон Чупков), от кого-то из наших теннисистов (плюс хорошие шансы в парах и миксте). Не должны подвести борцы, гимнасты и фехтовальщики. Плюс традиционно российские виды спорта — синхронное плавание и художественная гимнастика. Из неочевидных героев очень хочется увидеть на подиуме наших велогонщиков на шоссе (Власов, Сиваков, Закарин) и нашу самую возрастную спортсменку — Инессу Меркулову — в конном спорте. В игровых видах наибольшие шансы на медали у наших гандболисток, ватерполисток и баскетболисток (3х3). А вот в волейболе, не исключено, обе команды вновь останутся без наград.

Прогноз медального зачета ОИ-2018. Фото "СЭ"
Прогноз медального зачета ОИ-2018. Фото «СЭ»

Олег Шамонаев: — Меньше 50 медалей в командном зачете Токио-2020 для сборной России — это провал. Больше 70 — подвиг и гарантированное место в топ-3. Предварительные расклады и статистические выкладки скорее за результат ближе к 70 наградам. Но все же поосторожничаю и назову итог в районе 60 — все-таки непредсказуемые результаты антиковидного тестирования и развал международного календаря в пандемию могут дорого обойтись фаворитам, в том числе и из нашей сборной. Уверен в золоте синхронисток, художественных гимнасток, борцов, фехтовальщиков и пловцов. В остальном — как повезет.

Реальный медальный зачет ОИ-2018. Фото "СЭ"
Реальный медальный зачет ОИ-2018. Фото «СЭ»

Владимир Иванов: — Олимпиада будет максимально странной и безатмосферной. Возможно, худшей в истории. Но Россия выступит хорошо. И не столько из-за того, что чем хуже, тем нам лучше. Подобрались действительно мощные сборные в плавании и гимнастике — сильно медалеемких видах. Плюс три-четыре призовых места должно быть в легкой атлетике. Так что, если в Рио-де-Жанейро у нас было 55 медалей, то в Токио точно можно рассчитывать на 65-70.

Суровый медальный прогноз на Токио-2020. Вариант «СЭ». Фото "СЭ"
Суровый медальный прогноз на Токио-2020. Вариант «СЭ». Фото «СЭ»

Дмитрий Кузнецов: — Считается, что на летних Олимпиадах все понятно — США выиграют, Китай где-то рядом, — но подвиги Великобритании, занявшей второе место в Рио, показывают, что на самом деле плотность вверху высокая и все можно поменять. Так что шанс подняться в тройку у нашей сборной есть. Для этого надо взять более 70 медалей, и цифры вроде 67-69 нам по силам. Наш шанс — похорошевшая спортивная гимнастика, фехтование, плавание. Как всегда, надежда на разного рода единоборцев, среди которых теперь даже каратистка. Интересно, разовьются ли локальные успехи Рио в стрельбе. Наконец, очень хочется, чтобы мы начали забирать что-то в действительно медалеемких видах — гребле и велоспорте, но там мы традиционно отстаем.

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