Что ждет наших олимпийцев в Токио? Подвиг или провал?

Сам факт проведения Олимпиады в Токио — огромная победа. Но медали считать все равно будут

Олимпийская история богата необычными сюжетами. Здесь были политические бойкоты, скандальные дисквалификации звезд, разнообразные коррупционные схемы — причем как среди организаторов, так и среди самих членов Международного олимпийского комитета. Недостроенные стадионы или проблемы с погодой — самая малость, что вообще может случиться. Но такой Олимпиады, какая стартует в Токио, не было еще никогда. И, хочется надеяться, больше не будет.

Здесь странно и необычно будет все. Например, Игры официально называются Токио-2020, хотя проходят в 2021 году. Прошлым летом, напомним, из-за пандемии Олимпиаду пришлось перенести. Да и сейчас Токио далеко не свободен от коронавирусных запретов. В стране совсем недавно перестало действовать чрезвычайное положение, а подавляющее большинство жителей города вообще категорически против проведения у себя Олимпиады.

Поэтому иностранных болельщиков в Токио не будет — и это в истории олимпийского движения впервые с 1904 года! Вопрос с присутствием японских зрителей, возможно, будет решаться уже по ходу соревнований. Вполне вероятно, что половина олимпийских турниров пройдет вообще при полностью пустых трибунах. Такого тоже еще никогда — даже с поправкой на мировые войны — не было.

Спортсмены и немногочисленные иностранные гости будут существовать в условиях жесткого «пузыря». А сразу после приезда пройдут карантин. «Пузырь», «самоизоляция», «социальная дистанция» — весь этот новый лексикон, который принес коронавирус в нашу жизнь, в Токио будет звучать чуть ли не чаще, чем непосредственно спортивные термины. Но иначе этой Олимпиады просто не было бы. А сам факт ее проведения — огромная победа.

Измученный пандемией мир заслужил праздник. Пусть в масках и без зрителей, но Олимпиада состоится, и это чуть ли не лучшая новость 2021-го. Еще полгода назад с трудом верилось, что Токио вообще возьмется за проведение Игр. Но теперь Олимпиада реальна, и это безумно важно не только для спортсменов, которые иначе упустили бы шанс всей карьеры, но и для всех нас — уставших, озлобленных и никому не верящих. Теперь у нас будет настоящий праздник.

Пусть и еще с одним «но»: вместо сборной России на нем выступит нейтральная команда олимпийских атлетов. Игры в Токио, будем надеяться, финальная летняя Олимпиада, где наша страна страдает от допинговых санкций. Помните кошмар 2016-го, когда десятки наших спортсменов добивались права выступать на Играх в судах, порой за пару дней до собственного старта? Или 2018-й, когда наших фаворитов вообще не пустили на Олимпиаду без объяснения причин?

Медальные розыгрыши в Токио-2020. Фото «СЭ»

Так вот, в Токио по крайней мере все понятно и предсказуемо. У нас почти полноценная команда (за исключением легкой и тяжелой атлетики) и даже форма в цветах национального флага. Нам точно будет за кого болеть. И это тот случай, когда олимпийская нейтральность — абсолютно надуманная и ненужная. Как относиться к тому, что МОК запретил нашим синхронисткам купальники с изображением медведя, зато разрешил форму в цветах триколора? Запретил «Калинку», но разрешил Чайковского? Это проблемы олимпийских чиновников, которые к спорту уже не имеют никакого отношения.

То же самое относится и к многострадальному запрету на политические демонстрации. МОК сначала был против, а потом под давлением общественности все-таки разрешил подобные жесты даже на стадионе во время представления участников стартов. Так что как минимум преклоненные колени в поддержку движения Black Lives Matter в Токио точно будут. И это тоже примета нашего времени, как бы мы к этому ни относились.

Медали на Олимпиадах за последние 25 лет. Фото «СЭ»

Президент МОК Томас Бах вряд ли скажет на церемонии закрытия, что это были лучшие Игры в истории. Но точно подчеркнет, что сам факт проведения этой Олимпиады — какой бы она в итоге ни получилась — уже огромная победа. В Токио без всяких преувеличений будет твориться история. Ничего подобного больше нигде и никогда не будет. И в этом смысле всем нам даже повезло стать свидетелями этих Игр. Самых странных и необычных в истории олимпизма.

Прогноз медального зачета на ОИ-2020 в Токио. Фото «СЭ»

Чего ждать от нашей сборной в Токио-2020. Прогноз журналистов «СЭ»

Наталья Марьянчик: — В Рио-2016 у России было 55 медалей. И это с учетом того, что многие спортсмены прокладывали себе дорогу на Игры через суды, которые тянулись всю первую половину Олимпиады. А команды по легкой и тяжелой атлетике в принципе до Игр не добрались. Сейчас обстановка более благоприятная, даже численно состав нашей делегации заметно вырос — 315 человек против 286 в Рио. Есть и очевидный качественный прогресс в плавании, плюс стабильно ждем золота в фехтовании, борьбе, синхронном плавании и художественной гимнастике. В общем, меньше 60 медалей быть не должно, а это уверенное место в топ-5. Для команды без флага очень даже неплохо.

Распределение медалей сборной России на ОИ в Токио. Фото «СЭ»

Тимур Ганеев: — Не верю, что мы сможем вернуться в топ-3 общего зачета. У США, Великобритании и Китая более представительная заявка, охватывающая все виды спорта. Плюс наверняка сильно выступит Япония. Мощные сборные у Германии, Италии и Франции. Думаю, что повторение количества золотых медалей Рио-2016 (19) и попадание в топ-5 уже будет в Токио отличным достижением. Если говорить по персоналиям, то больше всего жду золота от боксера Альберта Батыргазиева, от ряда наших пловцов (Климент Колесников, Евгений Рылов, Антон Чупков), от кого-то из наших теннисистов (плюс хорошие шансы в парах и миксте). Не должны подвести борцы, гимнасты и фехтовальщики. Плюс традиционно российские виды спорта — синхронное плавание и художественная гимнастика. Из неочевидных героев очень хочется увидеть на подиуме наших велогонщиков на шоссе (Власов, Сиваков, Закарин) и нашу самую возрастную спортсменку — Инессу Меркулову — в конном спорте. В игровых видах наибольшие шансы на медали у наших гандболисток, ватерполисток и баскетболисток (3х3). А вот в волейболе, не исключено, обе команды вновь останутся без наград.

Прогноз медального зачета ОИ-2018. Фото «СЭ»

Олег Шамонаев: — Меньше 50 медалей в командном зачете Токио-2020 для сборной России — это провал. Больше 70 — подвиг и гарантированное место в топ-3. Предварительные расклады и статистические выкладки скорее за результат ближе к 70 наградам. Но все же поосторожничаю и назову итог в районе 60 — все-таки непредсказуемые результаты антиковидного тестирования и развал международного календаря в пандемию могут дорого обойтись фаворитам, в том числе и из нашей сборной. Уверен в золоте синхронисток, художественных гимнасток, борцов, фехтовальщиков и пловцов. В остальном — как повезет.

Реальный медальный зачет ОИ-2018. Фото «СЭ»

Владимир Иванов: — Олимпиада будет максимально странной и безатмосферной. Возможно, худшей в истории. Но Россия выступит хорошо. И не столько из-за того, что чем хуже, тем нам лучше. Подобрались действительно мощные сборные в плавании и гимнастике — сильно медалеемких видах. Плюс три-четыре призовых места должно быть в легкой атлетике. Так что, если в Рио-де-Жанейро у нас было 55 медалей, то в Токио точно можно рассчитывать на 65-70.

Суровый медальный прогноз на Токио-2020. Вариант «СЭ». Фото «СЭ»

Дмитрий Кузнецов: — Считается, что на летних Олимпиадах все понятно — США выиграют, Китай где-то рядом, — но подвиги Великобритании, занявшей второе место в Рио, показывают, что на самом деле плотность вверху высокая и все можно поменять. Так что шанс подняться в тройку у нашей сборной есть. Для этого надо взять более 70 медалей, и цифры вроде 67-69 нам по силам. Наш шанс — похорошевшая спортивная гимнастика, фехтование, плавание. Как всегда, надежда на разного рода единоборцев, среди которых теперь даже каратистка. Интересно, разовьются ли локальные успехи Рио в стрельбе. Наконец, очень хочется, чтобы мы начали забирать что-то в действительно медалеемких видах — гребле и велоспорте, но там мы традиционно отстаем.