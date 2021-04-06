КНДР бойкотирует Олимпиаду в Токио. Скорее всего, это не последний отказ от Игр

Пхеньян объяснил нежелание ехать на крупнейшее спортивное мероприятие заботой о здоровье спортсменов

Сегодня стало известно, что Северная Корея не примет участия в Олимпиаде, которая пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Решение об этом было принято еще две недели назад, но обнародовали его только сейчас. Министерство по физической культуре и спорту КНДР заявило, что отказ связан с пандемией и желанием сохранить здоровье спортсменов. Северная Корея пропустит Олимпиаду впервые с 1988 года, когда правительство Ким Ир Сена бойкотировало летние Игры в Сеуле. Новый бойкот, даже если он не политический, — плохая новость. Как для мирного процесса на Корейском полуострове, так и в целом для олимпийского движения. Ведь примеру Северной Кореи могут последовать и другие страны.

North Korea has announced it will not take part in the Tokyo Olympics this year, saying the decision is to protect its athletes from Covid-19.



Latest? — BBC Sport (@BBCSport) April 6, 2021

Олимпийская дипломатия

Формально отказ выглядит логичным. До сих пор КНДР заверяла, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. В это мало кто верит, но поездка группы спортсменов в место, которое может стать рассадником инфекции, — это однозначно риск как для самих участников Игр, так и для тех, с кем они будут общаться после возвращения из Токио. Другое дело, что есть вакцина и возможность посадить всю делегацию, вернувшуюся с Олимпиады-2021, на длительный карантин. В Рио-2016 Северная Корея возила 31 спортсмена, и сейчас навряд ли было бы сильно больше. Так что дело, видимо, не только в заботе о здоровье сограждан.

Спорт — одна из немногих сфер, где Северной и Южной Корее удается взаимодействовать на фоне очень сложных внешнеполитических отношений двух стран. Начиная с 2000 года спортсмены обеих Корей время от времени единой колонной участвовали в церемониях открытия зимних Игр. А в 2018 году корейцы даже выставили совместную команду в женском хоккее. Велись переговоры, чтобы часть соревнований Игр-2018 провести в КНДР, но этот проект не удалось воплотить в жизнь. Тем не менее во время Олимпиады в Пхенчхане прошли переговоры соседей на высоком уровне c участием сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон. Была надежда, что «олимпийская дипломатия» продолжится в Токио. Но этот шанс теперь упущен.

North and South Korea marched together under a unified flag at the 2018 #AsianGames Opening Ceremony. pic.twitter.com/KgUOK6O2cE — Olympic Channel (@olympicchannel) August 18, 2018

Опасения четвертой волны

Северная Корея на фоне пандемии закрыла границы и прервала транспортное сообщение с другими странами, в том числе с Россией. В результате восемь сотрудников российского посольства в Сеуле и члены их семей в конце февраля были вынуждены пересекать границу на самодельной дрезине, которую они почти час толкали своими руками. Десятки иностранных граждан были помещены в Пхеньяне на карантин. И на этом фоне поездка спортсменов в Токио была признана нежелательной. Наверняка это сильно расстроило тяжелоатлетов, гимнастов и дзюдоистов из КНДР, которые претендовали на медали Игр-2021.

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При этом в самой Японии ситуация с COVID-19 не самая безоблачная. Накануне на сборе японской сборной по водному поло было зафиксировано семь положительных тестов, после чего Международная федерация плавания (FINA) приняла решение перенести из Токио олимпийский отборочный турнир по синхронному плаванию, запланированный с 1 по 4 мая. Ранее этап эстафеты олимпийского огня в Осаке оказался под угрозой отмены из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в этой префектуре. Также звучат призывы к отмене командного чемпионата мира по фигурному катанию, который намечен в Осаке на 15-18 апреля.

В целом в Японии велики опасения, что новые штаммы вируса могут вызвать в стране четвертую волну ковида. Оргкомитет Олимпиады-2020 и руководство МОК пока настроены проводить летние Игры в намеченные сроки, хоть и без иностранных болельщиков. Однако велика вероятность, что примеру Северной Кореи, которая стала первой из отказавшихся от поездки в Токио стран, последуют некоторые другие сборные и отдельные спортсмены. Пять лет назад некоторые атлеты отказывались ехать в Рио из-за локальной вспышки лихорадки Зика. Сейчас же дело намного серьезнее, и многим придется выбирать — Игры или гарантированная безопасность?