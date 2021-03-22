Станислав Поздняков: «Ассоциация НОК Африки обратилась к ОКР с запросом о «Спутнике V»

Президент Олимпийского комитета России выступил на совещании руководителей НОК с главой МОК Томасом Бахом.

В онлайн-формате 22 марта состоялось совещание руководства МОК и представителей национальных олимпийских комитетов по вопросам «Повестки 2020+5» и предстоящих Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Создание безопасной среды

Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что с большим вниманием относится к программе противодействия коронавирусной инфекции на Играх в Токио. Международный олимпийский комитет исходит из того, что вакцинация спортсменов, тренеров и других членов официальных делегаций не является обязательной. При этом НОК рекомендуется продумать шаги, которые будут способствовать формированию на Играх безопасной среды для спортсменов, тренеров, официальных делегаций и всех участников.

На примере сотрудничества между ОКР и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов Африки (АНОКА) Томас Бах отметил важность практического взаимодействия членов олимпийской семьи в области вакцинации. В том числе — солидарности при решении сложных вопросов, требующих единой позиции участников олимпийского движения.

На данный момент при участии Олимпийского комитета России проведены переговоры между АНОКА и российской стороной. При поддержке Минспорта России на правительственном уровне прорабатываются вопросы формирования и верификации запросов национальных правительств и олимпийских комитетов, а также поставки вакцины «Спутник V» для спортсменов из африканских стран. К этой инициативе могут присоединиться и другие НОК. О механизме потенциального взаимодействия в своем выступлении рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

— По состоянию на сегодняшний день в адрес ОКР в частном порядке были направлены заявки от ряда зарубежных НОК и континентальной ассоциации НОК стран Африки, — отметил Станислав Поздняков.

Запросы прорабатываются напрямую с правительством Российской Федерации. В этой процедуре ОКР является контактной организацией для зарубежных НОК и континентальных ассоциаций. После получения запроса российская сторона собирает детальную информацию, в том числе по количеству доз по каждой категории, и обсуждает вопросы поставки вакцины по линии дипломатических ведомств в той или иной стране. Сама вакцина направляется в рамках двустороннего межгосударственного соглашения в качестве гуманитарного груза.

Остался последний шаг

Необходимым условием отправки российской вакцины является ее сертификация в том или ином государстве. По результатам проработки запроса АНОКА по состоянию на день проведения совещания в 12 африканских странах российская вакцина «Спутник V» уже одобрена, и ее поставка находится на финальной стадии согласования между правительствами.

— Мы сейчас вместе с коллегами из России находимся на финальной стадии переговоров. — отметил Мустафа Берраф, президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки. — Они были начаты по нашему запросу при активном содействии руководства МОК и Олимпийской солидарности. Сейчас нам осталось определить условия поставки вакцины. Хочу поблагодарить за сотрудничество российские власти, Олимпийский комитет России, а также президента МОК за то, что разделил нашу обеспокоенность и поддержал инициативу широкого обсуждения этого вопроса.