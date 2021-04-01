Американским олимпийцам разрешили вставать на колено. Патовая ситуация для МОК

Национальный олимпийский и паралимпийский комитет США пошел против базовых принципов Олимпийской хартии. Это может плохо закончиться.

Американский НОК удивляет. Накануне его комиссия атлетов совместно с Американским антидопинговым агентством выпустила заявление с призывом к немедленным и кардинальным реформам в ВАДА. А теперь уже сам комитет вошел в открытую конфронтацию с МОК. USOPC пытается продавить нужное себе решение по одному из ключевых вопросов на повестке мирового олимпийского движения. И теперь президенту МОК Томасу Баху придется предпринять колоссальные усилия, чтобы сохранить лицо.

Сезон открытых писем

Как и днем ранее, инструментом для обращения к публике было выбрано открытое письмо. На этот раз его разместили на сайте USOPC за подписью главы организации Сары Хирсленд. Оно содержит инструкции по поведению спортсменов на национальных отборочных стартах к Играм в Токио.

«Как и было обещано, мы делимся результатами новой фазы сотрудничества между Советом по расовой и социальной справедливости при олимпийской команде и USOPС. По ее итогам мы разрешаем уважительные проявления мнения спортсменов по данным вопросам в ходе национальных олимпийских и паралимпийских отборочных соревнований», — говорится в письме. И далее указывается, что спортсмены могут выражать на соревнованиях свои личные взгляды на вопросы расовой и социальной справедливости без боязни санкций со стороны USOPC.

Далее от лица комитета его руководитель гарантирует честное применение разработанных правил на отборочных турнирах, создание возможностей для продвижения позиции членов сборной по данным вопросам, а также повторное рассмотрение этих правил перед Играми в Японии.

Жизни трансов важны

Сами правила приложены к этому письму в виде буклета на двух листах. Там описаны разрешенные и запрещенные формы выражения собственного мнения, а также процедура их оценки. В первом разделе еще раз особо подчеркивается, что «демонстрация взглядов может быть вербальной или невербальной, например речью, жестами, сообщениями в виде знаков или надписей на одежде». В качестве примера разрешенных демонстраций приводится ношение головных уборов с надписями Black lives matter или Trans lives matter либо такими словами, как «уважение» или «равенство», а также устное требование равных прав для любых групп населения, ранее подвергавшихся любым формам дискриминации. И самое главное — разрешено поднимать вверх руку, сжатую в кулак, на старте или пьедестале, равно как и вставать на колено, в том числе при исполнении национального гимна.

А что же запрещено правилами USOPC? «Выражение собственной позиции, направленной против других людей, их достоинства или прав. В том числе проявления ненависти, пропаганда расизма, угрозы либо дискриминация». Также запрещены любые виды насилия и физические действия, препятствующие проведению соревнований, наносящие вред людям, ущерб имуществу либо другим путем нарушающие законы США. Это могут быть оскорбительные надписи на той же одежде, жесты, протесты, направленные против конкретных людей либо организаций. Также строжайше воспрещено оскорблять национальный флаг.

Любая демонстрация собственных взглядов, разрешенная или нет, будет фиксироваться, при этом спортсменов не отстранят от выступлений. На турнирах будут работать комиссии, рассматривающие такие случаи. Если они усмотрят нарушение правил, дело может быть передано в судебную инстанцию, состоящую как из членов USOPС и представителей национальной федерации по виду спорта, так и из спортсменов. Она проводит слушание и утверждает либо изменяет решение комиссии, принятое на месте.

Баннер в поддержку движения Black Lives Matter. Фото Reuters

Ты делаешь это без уважения

Если смотреть взглядом человека, не посвященного в тонкости, все выглядит цивилизованно. Спортсмены, которые хотят выразить свою гражданскую позицию, могут сделать это — высказаться, надеть футболки с надписями, встать на колено. Главное, делать это уважительно и выступать в поддержку кого-либо, а не против — ну и чтить законы и элементарные правила поведения.

Но в нашем случае все не так просто. Дело в том, что подобное поведение напрямую запрещено главным документом мирового олимпийского движения — Хартией МОК. Ее 50-я статья гласит, что во время проведения Игр «на олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера». Этот же пункт, кстати, запрещает любую рекламу, за исключением партнеров МОК.

И тот самый пункт 50 уже долгое время, почти с самого начала американских протестов и инициативы Black Lives Matter, является поводом для раздора между американцами и Международным олимпийским комитетом. Впрочем, громкий скандал на Играх, связанный с этим правилом, разразился еще более полувека назад. В 1968 году в Мехико два спринтера из США, Томми Смит и Джон Карлос, заняли первое и третье место в беге на 200 метров, а на церемонии награждения продемонстрировали так называемое приветствие «власть черным» в знак протеста против нарушения прав чернокожих в США.

Тогда это закончилось порицанием спортсменов и их исключением из сборной, но времена поменялись. И когда в 2019-м тот же жест на Панамериканских играх повторила метательница молота Гвен Берри, общественное мнение однозначно встало на ее сторону. Тогда USOPC начал расследование в отношении спортсменки, но два года, наполненные протестами, уличными беспорядками, информационными кампаниями в СМИ, окончательно изменили расстановку сил внутри США.

Выбор между плохим и очень плохим

Впрочем, пока это только внутриамериканские дела. Руководитель МОК Томас Бах неоднократно повторял, что он категорически против поправок в пункт 50, не говоря уже о полной его отмене. По его мнению, Олимпиада не должна быть «площадкой для демонстраций». Тем не менее события последних лет подорвали единство внутри МОК по этому вопросу, и в июне прошлого года комитет объявил, что комиссия атлетов проведет консультации со своими коллегами по всему миру. Результаты стали поступать в январе. Так, российские спортсмены поддержали в этом вопросе руководство МОК. Как и многие другие.

— Если говорить о пункте, касающемся выражения политических, религиозных, личных и иных взглядов во время Игр, то мы выступаем против этого и поддерживаем в данном вопросе комиссию спортсменов МОК, — сказала в начале года олимпийская чемпионка Софья Великая, возглавляющая аналогичный орган ОКР.

Но есть и оппозиция, возглавляемая США. В число тех, кто поддерживает идею внесения поправок, входят, например, Канада, Австралия, Великобритания, Ирландия. Тогда как в Германии, где совет атлетов высказался за, более половины спортсменов, принявших участие в опросе местного НОК, выступают за сохранение текущих правил. Похожая ситуация и в Швейцарии.

Словом, картина во многих странах похожая — спортивное сообщество расколото пополам, и явного преимущества нет ни у сторонников, ни у противников изменения правил. При этом решение МОК нужно принимать в ближайшее время, чтобы определиться, что называется, на берегу. И для Баха это будет невероятно сложный выбор. На одной чаше весов традиции олимпийского движения, где исторически не было место политике. На противоположной — современная повестка. Решишь оставить все как есть, и западные СМИ заклеймят тебя как расиста. Выберешь перемены, и тебя не поймут в странах мира, которым нет особого дела до социального неравенства в США.

К тому же изменение 50-го пункта может открыть ящик Пандоры. Одно дело, когда на колено встают игроки перед отдельными матчами в разных спортивных лигах. И другое — Олимпийские игры, где собираются больше 11 тысяч спортсменов со всего мира и проводятся соревнования почти в 40 видах спорта. Для МОК это выбор между плохим и очень плохим вариантами. И Баху предстоит проявить чудеса дипломатии, чтобы справиться с ситуацией.