Японцы все еще думают отменить Олимпиаду. Токио-2020 снова под угрозой

Генеральный секретарь правящей либерально-демократической партии озвучил то, о чем думают многие жители Страны восходящего солнца.

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи признал, что отмена Олимпиады в Токио все еще возможна, несмотря на бодрые заявления МОК и оргкомитета Игр-2020. «Если ситуация по коронавирусу ухудшится и проведение соревнований станет невозможным, то нам ничего не останется, кроме как отказаться от Олимпиады», — цитирует политика агентство Kyodo. И хотя Никаи не призывал к отмене Игр, его комментарии отражают мнение многих жителей Японии, которые, в отличие от членов правительства страны, не испытывают энтузиазма от перспективы приезда в Токио десятков тысяч участников Олимпиады и журналистов со всего мира.

Самые безопасные Игры?

11 апреля агентство Kyodo опубликовало результаты опроса жителей Японии о рациональности проведения Олимпиады-2020 летом этого года. 39,2 процента опрошенных выступили за полную отмену Игр, а еще 32,8 процента респондентов высказались за еще один перенос сроков Олимпиады. За проведение ОИ-2020 в намеченные сроки (с 23 июля по 8 августа 2021 года) высказались только 24,5 процента японцев. Причиной такого негативного настроя является обрушившаяся на страну четвертая волна пандемии, из-за которой в ряде префектур объявлено чрезвычайное положение.

Накануне в мэрии Токио состоялась церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала Олимпиады. Но лозунг о «безопасных и надежных Играх» выглядит не слишком обнадеживающим на фоне того, что некоторые этапы эстафеты огня Игр-2020 сейчас проводятся без зрителей и иногда даже в закрытых помещениях. Также из-за положительных тестов в сборной Японии по водному поло отменены предолимпийские соревнования ватерполистов, синхронисток и прыгунов в воду. Командный чемпионат мира по фигурному катанию сегодня благополучно стартовал в Осаке, но его проведение уже омрачено положительным тестом в сборной Италии.

При этом вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс в видеообращении заявил, что проведению Игр-2022 ничего не угрожает и отмены соревнований в последнюю минуту ждать не стоит. По словам Коутса, предстоящая Олимпиада будет «самой безопасной». «Спортсмены, олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что это победа человечества над пандемией», — добавил вице-президент МОК.

Приверженность безопасности человека

Тосихиро Никаи — влиятельный японский политик, который в прошлом году сыграл важную роль в избрании Есихидэ Суги премьер-министром. Высказывание Никаи о возможной отмене Игр набрало огромное количество перепостов в Twitter. «Если этот человек так говорит, отмена Олимпиады выглядит реальностью», — выразил мнение один из пользователей. Поддержал коллегу и депутат японского парламента от коммунистической партии Акира Койке, заявивший, что проведение Игр в Токио «не представляется возможным» и что решение об их отмене должно быть принято как можно быстрее. Также на этой неделе группа медицинских экспертов опубликовала в японских СМИ статью, в которой поставила под сомнение решение продолжать подготовку к Олимпиаде на фоне неутихающей пандемии.

«Все мировое сообщество осознает необходимость сдерживания пандемии и спасения жизней, — говорится в статье. — Проведение Игр-2020 в Токио ради внутренних, политических и экономических целей — это игнорирование научных и моральных императивов. Подобное решение противоречит приверженности Японии делу глобального здравоохранения и безопасности человека. В данный момент в стране привито менее одного процента населения. Даже медицинские работники и другие группы риска не будут иметь доступа к вакцине до начала Игр-2020, не говоря уже о населении в целом».

При этом представители оргкомитета Игр и правительства Японии продолжают говорить, что «отмена Олимпиады невозможна». Для того чтобы успокоить общественность, принято решение запретить приезд на ОИ-2020 иностранным болельщикам. Но все равно количество гостей из-за рубежа будет очень значительным — 14,5 тысячи участников Олимпиады и Паралимпиады плюс десятки тысяч представителей СМИ, спонсоров и официальных лиц. Некоторые из них наверняка привезут в Японию не известные ранее в этой стране штаммы коронавируса. Для изоляции больных уже зарезервировано 300 гостиничных номеров. И такие шаги тоже не добавляют оптимизма японцам.

Two top officials of Japan's ruling LDP party said radical changes could be coming to #Tokyo2020.



Toshihiro Nikai, the secretary general of the ruling Liberal Democratic Party, suggested cancellation was still an option. https://t.co/j5qj6Zi5V2 — Sportstar (@sportstarweb) April 15, 2021

Внешний фактор

Как бы то ни было, очевидно, что внутреннего недовольства жителей Японии для отмены Игр-2020 недостаточно. Для правительства этой страны отказ от Олимпиады в одностороннем порядке не только обернется огромными финансовыми потерями, но и станет страшным ударом по репутации. Поэтому японское правительство будет держаться за ОИ-2020 до последнего. А вот как будет реагировать на приближающуюся опасность мировое спортивное сообщество — большой вопрос. Год назад к переносу Игр привела именно позиция комиссий спортсменов национальных олимпийских комитетов и международных федераций. Если в их рядах снова поднимется паника, противостоять ей станет невозможно.

На данный момент только Северная Корея отказалась от поездки в Токио со ссылкой на пандемию. Но если список отказников начнет пополняться, организаторы окажутся перед очень сложным выбором — потерять свои инвестиции или прослыть бездушными людьми, которые рискуют чужим здоровьем ради денег. Поэтому, как ни странно, отмена или проведение Олимпиады-2020 зависят не только от эпидемиологической ситуации в Японии, но и от состояния дел с ковидом в богатых странах. Если четвертая волна, несмотря на все прививки, начнется в Европе и Северной Америке, это может обернуться такой кампанией за отмену Игр, противостоять которой не сможет никто.