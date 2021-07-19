Почему среди десятков звезд Токио-2020 в списках американских СМИ почти невозможно найти спортсменов из России.

Перед стартом Олимпиады многие СМИ публикуют списки главных звезд Игр, на выступления которых обязательно стоит обратить внимание. Это своеобразный рейтинг интереса журналистов и прочей публики. Понятно, что людей в первую очередь интересуют звезды из своей страны. Но есть и другие важные тенденции:

— Почти во всех рейтингах присутствует первый в истории олимпийский трансгендер Лорел Хаббард. Ситуация с ажиотажем вокруг новозеландки сильно напоминает бешенный интерес к южноафриканскому ампутанту Оскару Писториусу, которому на Играх-2012 разрешили соревноваться с обычными атлетами.

— Все без ума о 12-летней скейтбодистки Скай Браун, которая установит в Токио рекорд как самая юная участница Олимпиады в сборной Великобритании. По той же причине интересна 12-летняя сирийка Хенд Заза, которая планирует выступить в настольном теннисе.

— Почти никого из американцев не волнуют россияне. Они вообще отсутствуют в топ-40 газеты The New York Times и в топ-25 телеканала CNN. И только в топ-48 журнала «Тайм» есть Мария Ласицкене и Никита Нагорный.

«СЭ» подготовил ответ американским коллегам, включив в наш интернациональный список главных звезд Токио-2020 всего одного представителя США. Правда, сделано это не из желания уязвить заокеанских спортсменов, а просто потому, что мы поставили себе цель — не более одного упоминания каждой страны и каждого вида спорта. Именно поэтому в нашем рейтинге всего одна россиянка. Список самых именитых наших спортсменов и список молодых российских звезд мы публиковали отдельно.

А теперь, собственно, сам международный звездный лист «СЭ».

Симона Байлз

24 года, США, спортивная гимнастика (бревно, опорный прыжок, вольные).

19 побед на ЧМ, 4 — на ОИ. По общему количеству наград главных стартов (30) уступает только Ларисе Латыниной. Правда, не все верят в честность ее побед. Симона использует психостимуляторы, которые ей прописали для борьбы с дефицитом внимания и гиперактивностью. Кстати, у нее есть паспорт Белиза — это родина ее матери.

Светлана Ромашина

31 год, Россия, синхронное плавание (дуэт, группа)

Самая титулованная действующая спортсменка мирового синхронного плавания и сборной России. С 2005 года завоевала 5 золотых медалей ОИ, 21 медаль ЧМ, 13 медалей ЧЕ. Она ни разу не проигрывала и вряд ли собирается уступать на своем последнем турнире в карьере. Да и кто еще на планете может задержать дыхание на пять минут, как Светлана?

Наоми Осака

23 года, Япония, теннис (одиночный разряд).

Теннисный турнир в Токио будет не самым представительным, поэтому Наоми в ряду его участников сразу выделяется. Победительница четырех турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира наверняка запомнится в Японии не только на корте, но и вне его. Например, если вновь откажется от участия в пресс-конференциях из-за токсичных журналистов.

Скай Браун

12 лет, Великобритания, скейтборд (парк).

Скай станет самой молодой британкой, когда-либо участвовавшей на Олимпиаде. Только вот Браун вполне могла до Токио и не доехать. В прошлом году во время тренировки она разбилась после исполнения трюка на рампе. Травмы черепа, переломы руки — в болевом шоке она даже не могла говорить. Но сейчас все в порядке, и Браун готовится взять первое в истории золото в скейтборде.

Катинка Хоссу

32 года, Венгрия, плавание (баттерфляй, комплекс, спина)

Железная Леди известна прежде всего своей выносливостью. Она спокойно может проплыть 400 метров комплексом, а потом выйти на 200 метров баттерфляем. За количеством качество не страдает: Катинка — многократная рекордсменка мира, трехкратная олимпийская чемпионка. А еще — создательница личного бренда.

Рори Макилрой

32 года, Ирландия, гольф (одиночный разряд).

Макилроя обожают спонсоры. Католик, достойный семьянин, победитель четырех «мэйджоров», кавалер ордена Британской империи. Он настолько правильный, что в 2016 году пропустил Олимпиаду только из-за того, что не выбрал, за кого выступать — за Ирландию или Великобританию. Его родная Северная Ирландия — автономная территория, но под ее флагом на Игры не пускают.

Тэдди Ринер

32 года, Франция, дзюдо (тяжелый вес).

Ринер — человек-победитель. В его карьере практически нет поражений, беспроигрышная серия Тэдди — это 154 успешных поединка почти за 10 лет. В XXI веке он уступил всего два раза и стал символом нации во Франции. Кавалер ордена Почетного легиона, Медвежонок Тэдди известен также своими изнурительными тренировками.

Луис Скола

41 год, Аргентина, баскетбол (классический).

В профессиональную команду Луис попал впервые в 1996 году. Для понимания — до рождения одной из главных звезд современной НБА Луки Дончича было еще три года. В 2004 года Скола стал одним из авторов «аргентинского чуда», когда его сборная выбила американскую Dream Team. После этого были успешные 10 лет в Америке, сейчас Луис играет в Европе.

Вильфредо Леон

27 лет, Польша, волейбол (классический).

Олимпиада в Токио — первый большой турнир для одного из лучших волейболистов мира. Бывшая звезда казанского «Зенита» сейчас играет в Италии. Но сменил Вильфредо не только клуб, но и сборную. Из-за разногласий с руководством сборной Кубы с 2015 года Леон перебрался в Польшу. Только разрешили играть за новую страну ему лишь два года назад.

Арман Дюплантис

21 год, Швеция, легкая атлетика (шест).

«Вечный» рекорд Сергея Бубки пал спустя почти 26 лет. 17 сентября 2020 года шведский вундеркинд Дюплантис ровно на сантиметр обошел результат легендарного украинца. И это явно не предел для скандинава: в закрытых помещениях он уже прыгал на 6,18 — еще на три сантиметра выше. На тренировках Арман пробует высоту 6,20 и даже 6,25.

Для сравнения — десятка звезд ОИ-2020 от британской телерадиокомпании BBC:

Симона Байлз, гимнастика (США)

Калеб Дрессел, плавание (США)

Джессика Спрингстин, конный спорт (США)

Лорел Хаббард, тяжелая атлетика (Новая Зеландия)

Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс, легкая атлетика (Ямайка)

Новак Джокович, теннис (Сербия)

Уэйд ван Никерк, легкая атлетика (ЮАР)

Тэдди Ринер, дзюдо (Франция)

Женская сборная США по футболу

Кевин Дюрант, баскетбол (США)

Девятка самых богатых участников Олимпиады от американского журнала Forbes:

1. Кевин Дюрант, баскетбол (США) — состояние 75 миллионов долларов

2. Наоми Осака, теннис (Япония) — 60

3. Дэмиан Лиллард, баскетбол (США) — 40,5

4. Новак Джокович, теннис (Сербия) — 34,5

5. Рори Макилрой, гольф (Ирландия) — 32

6. Девин Букер, баскетбол (США) — 30,5

7. Кэй Нисикори, теннис (Япония) — 30,7

8. Крис Миддлтон, баскетбол (США) — 27

9. Джру Холидей, баскетбол (США) — 23

Список The New York Times, в котором 21 из 40 названных спортсменов представляют США (причем не упомянуто ни одного игрока НБА). Россиянам в выборке места не нашлось, хотя Юлия Ефимова (плавание) и Анна Пракатень (академическая гребля) упоминаются как соперницы основных звезд.

Симона Байлз, спортивная гимнастика (США)

Суниза Ли, спортивная гимнастика (США)

Симон Мануэль, плавание (США)

Кэти Ледецки, плавание (США)

Лилли Кинг, плавание (США)

Калеб Дрессел, плавание (США)

Эллисон Феликс, легкая атлетика (США)

Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (Кения)

Сидни Маклафлин, легкая атлетика (США)

Далайла Мухаммад, легкая атлетика (США)

Ноа Лайлз, легкая атлетика (США)

Шона Миллер-Уйбо, легкая атлетика (Багамы)

Наоми Осака, теннис (Япония)

Алекс Морган, женский футбол (США)

Меган Рапино, женский футбол (США)

Аликс Клайнман и Эприл Росс, пляжный волейбол (США)

Адам Ондра, скалолазание (Чехия)

Янья Гарнбрет, скалолазание (Словения)

Стефани Гилмор, серфинг (Австралия)

Карисса Мур, серфинг (США)

Нийя Хьюстон, скейтбординг (США)

Юто Хоригоме, скейтбординг (Япония)

Летиция Буфони, Памела Роза и Райсса Леал, скейтбординг (Бразилия)

Скай Браун, скейтбординг (Великобритания)

Ханна Робертс, велоспорт BMX (США)

Эйжа Уилсон, баскетбол (США)

Масахиро Танака, бейсбол (Япония)

Кэт Остерман, софтбол (США)

Юкико Уэно, софтбол (Япония)

Фэн Шаньшань, гольф (Китай)

Ксандр Шауффеле, гольф (США)

Невин Харрисон, каноэ (США)

Санита Пушпуре, академическая гребля (Ирландия)

Томокацу Харимото, настольный теннис (Япония)

Никлас Ландин Якобсен, гандбол (Дания)

Вильфредо Леон, волейбол (Польша)

Лорел Хаббард, тяжелая атлетика (Новая Зеландия)

И, наконец, подборка журнала «Тайм», в которой все же решили упомянуть двух наших спортсменов, наряду с монгольским дзюдоистом и индонезийским бадминтонистом.

Симона Байлз, спортивная гимнастика (США)

Ариарне Титмус, плавание (Австралия)

Алекс Морган, футбол (США)

Калеб Дрессел, плавание (США)

Эллисон Феликс, легкая атлетика (США)

Габриэль Медина, серфинг (Бразилия)

Кевин Дюрант, баскетбол (США)

Эмили Сибом, плавание (Австралия)

Хенд Заза, настольный теннис (Сирия)

Ханна Робертс, велоспорт BMX (США)

Сью Берд, баскетбол (США)

Карисса Мур, серфинг (США)

Гвен Берри, легкая атлетика (США)

Янья Гарнбрет, скалолазание (Словения)

Масахиро Танака, бейсбол (Япония)

Кэти Ледеки, плавание (США)

Эйприл Росс, пляжный волейбол (США)

Джон Джон Флоренс, серфинг (США)

Катинка Хоссу, плавание (Венгрия)

Андре де Грасс, легкая атлетика (Канада)

Кевин Санайя Сукамулио, бадминтон (Индонезия)

Кристоф Милак, плавание (Венгрия)

Лиза Кэррингтон, гребля на каноэ (Новая Зеландия)

Лорел Хаббард, тяжелая атлетика (Новая Зеландия)

Мария Ласицкене, легкая атлетика (Россия)

Элен Гловер, академическая гребля (Великобритания)

Никита Нагорный, спортивная гимнастика (Россия)

Сорабх Чодхари, пулевая стрельба (Индия)

Ноа Лайлз, легкая атлетика (США)

Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (Кения)

Шона Миллер-Уйбо, легкая атлетика (Багамы)

Скай Браун, скейтбординг (Великобритания)

Юто Хоригоме, скейтбординг (Япония)

Саид Моллаеи, дзюдо (Монголия)

Рейс Имбоден, фехтование (США)

Лили Кинг, плавание (США)

Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс, легкая атлетика (Ямайка)

Брук Рабуту, скалолазание (США)

Сидни Маклафлин, легкая атлетика (США)

Ши Тиньмао, прыжки в воду (Китай)

Тедди Ринер, дзюдо (Франция)

Вильфредо Леон, волейбол (Польша)

Юкико Уэно, софтбол (Япония)

Лора Кенни, велотрек (Великобритания)

Симон Мануэль, плавание (США)

Лиз Кэмбидж, баскетбол (Австралия) *

Суниса Ли, спортивная гимнастика (США)

Дина Эшер-Смит, легкая атлетика (Великобритания)

* отказалась от участия после публикации списка

Напоследок — топ-25 от CNN:

Наоми Осака, теннис (Япония)

Кэти Ледеки, плавание (США)

Нийя Хьюстон, скейтбординг (США)

Ноа Лайлз, легкая атлетика (США)

Стефани Гилмор, серфинг (Австралия)

Лорел Хаббард, тяжелая атлетика (Новая Зеландия)

Эллисон Феликс, легкая атлетика (США)

Калеб Дрессел, плавание (США)

Янья Гарнбрет, скалолазание (Словения)

Ши Тиньмао, прыжки в воду (Китай)

Скай Браун, скейтбординг (Великобритания)

Симон Мануэль, плавание (США)

Элиуд Кипчоге, легкая атлетика (Кения)

Хенд Заза, настольный теннис (Сирия)

Чжу Тин, волейбол (Китай)

Шэлли-Энн Фрейзер-Прайс, легкая атлетика (Ямайка)

Рио Киюна, карате (Япония)

Кевин Дюрант, баскетбол (США)

Масахиро Танака, бейсбол (Япония)

Ариарне Титмус, плавание (Австралия)

Меган Рапино, футбол (США)

Карстен Вархольм, легкая атлетика (Норвегия)

Диана Таурази и Сью Берд, баскетбол (США)