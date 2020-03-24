Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Владимир Сальников: «Отмена Олимпиады потребует перестройки всей работы»

18:09
Реальное время.
Реальное время.
Теги:

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на следующий год и заявил, что это решение непростое, но вполне ожидаемое.

— В нынешней ситуации считаю, что это логичное и вполне ожидаемое решение, но и то, что оно было непростым — также очевидно, — сказал Сальников. — С другой стороны для тех, кто пострадал и оказался без возможности адекватно готовиться к Олимпийским играм — это хорошая новость. Ничего подобного действительно не припоминаю, это решение беспрецедентное, историческое — здесь можно использовать разные эпитеты. Надеюсь, что все задуманное будет воплощено, и Олимпиада состоится. От нас требуется перестройка всей работы и сохранение того потенциала, который накапливался к этому году.

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо А вторник провели телефонную конференцию, на которой официально договорились о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия. (Петр Григоренко)

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Олимпиада: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 233
Все опросы
Олимпиады, Евро и ЧМХ в 2020-м не будет. Какие соревнования вы теперь ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир