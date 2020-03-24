Владимир Сальников: «Отмена Олимпиады потребует перестройки всей работы»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на следующий год и заявил, что это решение непростое, но вполне ожидаемое.

— В нынешней ситуации считаю, что это логичное и вполне ожидаемое решение, но и то, что оно было непростым — также очевидно, — сказал Сальников. — С другой стороны для тех, кто пострадал и оказался без возможности адекватно готовиться к Олимпийским играм — это хорошая новость. Ничего подобного действительно не припоминаю, это решение беспрецедентное, историческое — здесь можно использовать разные эпитеты. Надеюсь, что все задуманное будет воплощено, и Олимпиада состоится. От нас требуется перестройка всей работы и сохранение того потенциала, который накапливался к этому году.

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо А вторник провели телефонную конференцию, на которой официально договорились о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия. (Петр Григоренко)

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