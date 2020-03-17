Вице-президент Олимпийского комитета Японии заболел коронавирусом

Вице-президент Олимпийского комитета Японии Козо Тасима заболел коронавирус. 62-летний функционер также является членом совета директоров ФИФА, сообщает Japan Times.

С конца февраля по начало марта он с официальным визитом посещал Англию, Голландию и США.

Сам Тасима отмечает, что чувствует себя хорошо, несмотря на недомогание и симптомы пневмонии.

Напомним, что в Токио летом 2020 года должна пройти Олимпиада. МОК пока не планирует отменять или пересматривать даты проведения соревнований из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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