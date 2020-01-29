Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

ВФЛА не согласна с обвинениями и собирается отстаивать свою невиновность

29 января 2020, 22:55
Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) ранее рекомендовал Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) применить максимально возможные санкции к Всероссийской федерации легкой атлетики. Фото AFP
Антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) ранее рекомендовал Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) применить максимально возможные санкции к Всероссийской федерации легкой атлетики. Фото AFP

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала заявление, посвященное обвинениям со стороны антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). В федерации заявили о готовности отстаивать свою невиновность.

Сергей Шубенков.World Athletics хочет закрыть российскую легкую атлетику. Ждать осталось недолго

«Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что 29 января из пресс-релиза AIU нам стало известно, что Совет AIU сообщил о передаче выдвигаемых им обвинений в отношении ВФЛА на рассмотрение Совета World Athletics, — говорится в сообщении. — При этом Совет AIU продолжает настаивать на своих обвинениях в отношении ВФЛА в связи с делом Лысенко и рекомендует Совету World Athletics до окончательного определения санкций оставить приостановленным процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

ВФЛА не согласна с обвинениями, которые выдвигает против нее Совет AIU в связи с их необоснованностью и недоказанностью, а также, принимая во внимание нарушения процессуальных прав ВФЛА, включая предоставление ВФЛА очень сжатого времени для ответа на обвинения, которые подготавливались AIU в течение нескольких месяцев, а также непредоставление ВФЛА полного файла запрошенных документов (документы предоставлялись частями), что потребовало получения ВФЛА отсрочек для подачи своего ответа по мере поступления от AIU материалов, лежащих в основе обвинений. ВФЛА намерена отстаивать свою невиновность и рассматривает все возможные правовые средства в рамках защиты своей позиции и интересов спортсменов".

Ранее AIU ранее рекомендовал Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) применить максимально возможные санкции к ВФЛА. В частности, речь идет о полном исключении организации и большом штрафе. Кроме того, в органе считают, что нет оснований для возобновления выдачи россиянам разрешения выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. При этом в World Athletics заявили, что если представители России признают вину в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, полное отстранение рассматриваться не будет.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/120406

Опрос

проголосовало: 39266
Все опросы
ВАДА забанило Россию на 4 года. Вы верите, что это конец истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир