Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет использовать песню «Катюша» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Они издеваются! 100 процентов! Иначе я их не понимаю. А в издевательстве все методы хороши.

Эмоционально реагировать на данное событие — это все хорошо. Но делать же что-то надо. Нужно хорошо оценить юридический вердикт с точки зрения использования каких-либо жестов или кричалок, связанных с нашей страной. Например, победный боевой клич ура. Это может поддержать победный дух наших спортсменов. И на это уже не наложишь санкции. Сделаем так, чтобы к нам не добрались с юридической точки зрения. И мы докажем всем, что найдем на них управу", — сказал Валуев «СЭ».

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.

(Владислав Флегонтов)