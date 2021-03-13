Губерниев хочет видеть классическую музыку на Олимпиаде вместо «Катюши»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение CAS (Спортивный арбитражный суд) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Это очень досадно. «Катюша» могла нас дополнительно объединить. Если это будет Чайковский, Рахманинов или Прокофьев, то это все равно будет ассоциироваться с Россией. Я здесь надеюсь на здравый смысл. Согласитесь, что будет странным слышать Мадонну или Майкла Джексона во время награждения наших спортсменов. Это, в любом случае, должна быть музыка, которая хотя бы косвенно связана с Россией. Мне сложно сказать, какая будет музыка. Это решать не нам. Я бы хотел видеть что-то из классики. Это может быть и Чайковский, и Прокофьев. Как вариант — «Вставайте люди русские» из Александра Невского», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на Россию.

(Владимир Пушкарев)