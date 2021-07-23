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В Токио завершилась эстафета олимпийского огня

07:16
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Завершился последний этап эстафеты олимпийского огня Игр в Токио.

Эстафета началась 25 мая. В Токио забег проходил в закрытом режиме без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Исключение составили отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в столичную префектуру. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI.

Пока организаторы не раскрывают, кто именно поднесет факел к чаше на стадионе во время открытия Олимпиады.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на год из-за пандемии. Россию представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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Сергей Разин все материалы автора

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