Президент ВАДА расстроен, что россиянам разрешили выступать на Олимпиаде в цветах флага России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька расстроен, что российским спортсменам разрешили на Олимпийских играх в Токио выступать в форме с флагом страны.

«Я думаю, что все мои действия должны быть основаны на фактах, мы не должны основываться на ощущениях. Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия спортивного арбитражного суда (CAS). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус», — цитирует ТАСС Баньку.

Напомним, в конце прошлого года CAS вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. Однако CAS позволил выступать на Играх тем спортсменам из России, против которых не было открыто допинговое расследование.

Все российские спортсмены выступят на Играх без флага и гимна страны, вместо которого на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. При этом, сборная России будет выступать как команда Олимпийского комитета России.