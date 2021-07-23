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Российская лучница Гомбоева сообщила, что ее состояние в норме после потери сознания

08:18

Спортсменка Светлана Гомбоева, потерявшая сознание в ходе олимпийской квалификации в стрельбе из лука, сообщила, что ее состояние в порядке. По словам спортсменки, она готова дальше выступать на соревнованиях.

«Все хорошо. Голова сильно болит, но в целом все нормально. Я готова дальше выступать, все в порядке», — цитирует ТАСС Гомбоеву.

Напомним, 23-летняя спортсменка смогла набрать 630 баллов и заняла 45-е место. В 1/32 финала Гомбоева сразится с Габриэлой Шлессер (Нидерланды).

25 июля Гомбоева также выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11968455

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